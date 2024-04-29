ABD’de İsrail’e dokunan yanıyor: Başkan adayına da ters kelepçe

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve ülke çapına yayılan Filistin'e destek ve İsrail'in katliamlarını kınama eylemlerine polis ve güvenlik güçlerinin sert müdahalesi her gün yeni bir aşamaya geçiyor. Sözde insan hakları ve özgürlükleri savunduğunu iddia eden ABD'de, yerleşim sistemin politikalarına muhalif her isim yaptırımla karşılaşıyor. Son olarak Yeşiller Partisi'nden ABD Başkanlık Adayı Jill Stein cumartesi günü St. Louis'deki Washington Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin yanlısı bir protesto sırasında öğrencilere destek vermesi ve müdahaleye karşı çıkması nedeniyle tutuklandı.

Önce darp sonra ters kelepçe

X sosyal medya platformunda yayınlanan görüntülerde, öğrencileri korumaya çalışan Yeşiller Partisi Başkan adayı Jill Stein'e polislerin önce kullandıkları bisikletlerle darp etti. Buna karşın beraberindekilerle direnmeye devam eden Stein'ın bir müddet sonra ters kelepçeyle tutuklanarak kampüsten uzaklaştırıldığı görüldü. Stein ile birlikte başkanlık seçimi kampanya müdürü Jason Call ve kampanya müdür yardımcısı Kelly Merrill-Cayer de tutuklandı.

Gerilimi düşürmeye çalışıyordu

Jill Stein'ın iletişim direktörü David Schwab, Stein'ın cumartesi öğleden sonra protestocularla polis arasındaki gerilimi düşürmeye çalıştığını ancak polisin "tepki vermediğini" ve kısa süre sonra tutuklamalara başladığını söyledi. Schwab, "Dr. Stein'ın da söylediği gibi, üniversite yönetimlerinin, yalnızca barış, insan hakları ve Amerikan halkının nefret ettiği soykırımın sona ermesi için çağrıda bulunan kendi öğrencilerine karşı güç kullanımına göz yumması

utanç verici" dedi.

GÖZALTILAR SÜRÜYOR

Öte yandan ABD’deki üniversitelerde devam eden Filistin yanlısı protestolarda eylemcilere sert müdahalede bulunan polis Indiana Üniversitesi’nde 23, Arizona Eyalet Üniversitesi’nde 72, Washington Üniversitesi’nde 80, Northeastern Üniversitesi’nde ise 100 Filistin destekçisini gözaltına aldı.











