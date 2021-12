​ABD’de kasırga dehşeti: En az 70 ölü

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, New Orleans’ın güneyindeki Mississippi Nehri’nin dün öğle saatlerinde Ida’nın meydana getirdiği şiddetli fırtınalar nedeniyle tersine aktığının tespit edildiği aktarıldı. 2005’te meydana gelen Katrina Kasırgası’nda New Orleans’ın yüzde 80’ini su basmış, bin 800’den fazla can kaybı yaşanmış ve 100 milyar dolardan fazla maddi hasar meydana gelmişti.