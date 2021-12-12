Dünya ABDdekasırga dehşeti En az 70 ölü
AMERİKA

ABD’de kasırga dehşeti: En az 70 ölü

ABD’de 5 eyaleti kasırgalar vurdu. Kentucky’de meydana gelen hortum en az 70 can kaybına yol açtı. Ölü sayısının 100’e kadar ulaşabileceği belirtiliyor. Kentucky’de kasırgadan en çok etkilenen Mayfield kentinde bazı binalar kasırganın şiddetinden yıkılırken, birçok araç devrildi. Mahsur kalan insanlar aranıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABD’de kasırga dehşeti: En az 70 ölü
ABD’de 5 eyaleti kasırgalar vurdu.

ABD’nin Kentucky eyaletinde önceki gece geç saatlerde etkili olmaya başlayan kasırga nedeniyle en az 70 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şiddetli fırtına yıktı geçti.
Şiddetli fırtına yıktı geçti.

Kentucky Valisi Andy Beshear, kasırganın eyaletin güneybatısında etkili olduğunu ve şiddetli rüzgardan en çok Mayfield kenti de dahil olmak üzere Graves ilçesinin etkilendiğini belirterek, acil ihtiyaç olarak bölgeye temiz su sevkiyatı yapıldığını kaydetti.

CNN’e konuşan Beshear, kasırgada en az 70 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı. Felaket nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi.

Illinois’te Amazon’a ait bir deponun çatısı çöktü.
Illinois’te Amazon’a ait bir deponun çatısı çöktü.

5 EYALETTE 24 FIRTINA

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne göre Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee kentlerinde en az 24 kasırga meydana geldi. Illinois eyaletinde e-ticaret şirketi Amazon’a ait bir deponun çatısı kısmen çöktü, depoda mahsur kalanlar oldu.

Arkansas’ta çıkan hortum ise 90 kişilik bir bakımevinde yıkıma yol açtı. Bakımevinde en az bir kişinin yaşamını yitirdiği, binanın bodrumunda mahsur kalan 20 kişinin de acil yardım ekiplerinin çabasıyla kurtarıldığı açıklandı. Tennessee ve Arkansas’ta da fırtınaya bağlı can kayıplarının olduğu bildirildi.

Fransa’yı sel aldı

  • Fransa’da şiddetli yağışlar sel felaketinin yaşanmasına neden oldu. Bayonne bölgesindeki Nive Nehri’nde su seviyesi 6 metre 15 santimetreye yükselerek rekor miktara ulaştı. Taşan nehir, Fransa’nın güneybatı bölgelerinde su baskınlarına sebep oldu. Baskınlar nedeniyle 20 kişi tahliye edilirken, 700 kişi ise elektriksiz kaldı. Nehir kıyısındaki işletmelerden faaliyetlerine ara vermeleri istendi. Araçlar sel sularında mahsur kaldı ve tren seferleri kesintiye uğradı. Olayda ölüm ya da ciddi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

İspanya’da nehirler taştı

Barra fırtınası İspanya’nın genelinde etkili olurken, ülkenin kuzeyindeki Bask ve Navarra bölgelerinde yağışlar, sel baskınlarına ve bazı nehirlerin taşmasına neden oldu. Navarra’da 3 nehrin taştığı ve Pamplona şehrindeki bazı mahallelerde sel baskınları yaşandığı bildirildi. Bask bölgesinde de birçok ev ile bir hastane sular altında kaldı. Navarra Özerk Bölgesi’nde yer alan Sunbilla kasabasında ise toprak kayması sonucu çöken kulübede 49 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.

ABD’yi Ida Kasırgası vurdu: 209 km hızla geldi yüzlerce ev su altına kaldı
FOTOĞRAF 18
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ABD’nin Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde dün etkili olan Ida Kasırgası’nda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu can kaybının Louisiana’nın Baton Rouge bölgesindeki Ascension Parish’te bir ağacın evin üzerine devrilmesi sonucu meydana geldiği aktarıldı.
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Ida’nın etkili olduğu bölgelerde 1 milyondan fazla ev ve işyerinin elektriksiz kaldığı tahmin edilirken, elektrik şebekelerinin onarılmasının haftalar sürebileceği ifade edildi. Kasırga nedeniyle yüzlerce ev ve işyeri sular altında kalırken, cadde ve sokaklar göle döndü.
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Ida, Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrini kategori 3 seviyesinde vuran Katrina Kasırgası’nın 16’ncı yıl dönümünde dün karaya ulaşmıştı.
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ABD’yi vuran en güçlü 5’inci kasırga olan Ida, daha sonra güç kaybederek kategori 4’den kategori 1’e gerilemişti.
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ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, 1 can kaybının onaylandığını belirterek, can kaybının artmasının “muhtemel” olduğunu ifade etti. Elektriksiz kalan bölgelere 200’den fazla jeneratörün yönlendirildiğini belirten Biden, insansız hava araçları ve uydu görüntülerinin kasırganın verdiği hasarı değerlendirmek için kullanılacağını açıkladı.
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Biden, arama-kurtarma çalışmalarını sürdüren 5 bin Ulusal Muhafıza ek olarak 25 bin enkaz kaldırma ekibinin bölgede çalıştığını aktardı. Louisiana Valisi John Bel Edwards yaptığı açıklamada, elektrik şebekesindeki hasarın değerlendirilmeye devam ettiğini belirterek, mevcut hasarı “felaket” olarak nitelendirdi.
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Louisiana Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada ise, arama-kurtarma operasyonları için 195 araç, 73 kurtarma botu ve 34 helikopterin görevlendirildiği belirtildi.
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, New Orleans’ın güneyindeki Mississippi Nehri’nin dün öğle saatlerinde Ida’nın meydana getirdiği şiddetli fırtınalar nedeniyle tersine aktığının tespit edildiği aktarıldı. 2005’te meydana gelen Katrina Kasırgası’nda New Orleans’ın yüzde 80’ini su basmış, bin 800’den fazla can kaybı yaşanmış ve 100 milyar dolardan fazla maddi hasar meydana gelmişti.
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ABD’de etkili olan Ida Kasırgası’nda 1 kişi hayatını kaybetti
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ABD’yi Ida Kasırgası vurdu: 209 km hızla geldi yüzlerce ev su altına kaldı
ABD'nin Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde etkili olan Ida Kasırgası'nda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. Bir milyondan fazla ev ve işyerinin elektriksiz kaldığı tahmin edilirken, elektrik şebekelerinin onarılmasının haftalar sürebileceği ifade edildi. Saatteki hızı 209 kilometre olarak ölçülen kasırga nedeniyle yüzlerce ev ve işyeri sular altında kalırken, cadde ve sokaklar da göle döndü.

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