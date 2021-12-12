​ABD’de kasırga dehşeti: En az 70 ölü

ABD’nin Kentucky eyaletinde önceki gece geç saatlerde etkili olmaya başlayan kasırga nedeniyle en az 70 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şiddetli fırtına yıktı geçti.

Kentucky Valisi Andy Beshear, kasırganın eyaletin güneybatısında etkili olduğunu ve şiddetli rüzgardan en çok Mayfield kenti de dahil olmak üzere Graves ilçesinin etkilendiğini belirterek, acil ihtiyaç olarak bölgeye temiz su sevkiyatı yapıldığını kaydetti.

CNN’e konuşan Beshear, kasırgada en az 70 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı. Felaket nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi.

Illinois’te Amazon’a ait bir deponun çatısı çöktü.

5 EYALETTE 24 FIRTINA

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne göre Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee kentlerinde en az 24 kasırga meydana geldi. Illinois eyaletinde e-ticaret şirketi Amazon’a ait bir deponun çatısı kısmen çöktü, depoda mahsur kalanlar oldu.

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Arkansas’ta çıkan hortum ise 90 kişilik bir bakımevinde yıkıma yol açtı. Bakımevinde en az bir kişinin yaşamını yitirdiği, binanın bodrumunda mahsur kalan 20 kişinin de acil yardım ekiplerinin çabasıyla kurtarıldığı açıklandı. Tennessee ve Arkansas’ta da fırtınaya bağlı can kayıplarının olduğu bildirildi.

Fransa’yı sel aldı

Fransa’da şiddetli yağışlar sel felaketinin yaşanmasına neden oldu. Bayonne bölgesindeki Nive Nehri’nde su seviyesi 6 metre 15 santimetreye yükselerek rekor miktara ulaştı. Taşan nehir, Fransa’nın güneybatı bölgelerinde su baskınlarına sebep oldu. Baskınlar nedeniyle 20 kişi tahliye edilirken, 700 kişi ise elektriksiz kaldı. Nehir kıyısındaki işletmelerden faaliyetlerine ara vermeleri istendi. Araçlar sel sularında mahsur kaldı ve tren seferleri kesintiye uğradı. Olayda ölüm ya da ciddi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

İspanya’da nehirler taştı

Barra fırtınası İspanya’nın genelinde etkili olurken, ülkenin kuzeyindeki Bask ve Navarra bölgelerinde yağışlar, sel baskınlarına ve bazı nehirlerin taşmasına neden oldu. Navarra’da 3 nehrin taştığı ve Pamplona şehrindeki bazı mahallelerde sel baskınları yaşandığı bildirildi. Bask bölgesinde de birçok ev ile bir hastane sular altında kaldı. Navarra Özerk Bölgesi’nde yer alan Sunbilla kasabasında ise toprak kayması sonucu çöken kulübede 49 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.

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