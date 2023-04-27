ABD'de mahkeme Trump'ın yardımcısının Kongre baskınına dair ifade vermesine karar verildi.

İran'da bir mahkeme, ABD hükümetini ve eski başkanlardan George W. Bush ve Barack Obama'nın da aralarında bulunduğu bazı isimleri, 2017'de terör örgütü DEAŞ tarafından Tahran'da düzenlenen saldırılarla ilgili yaklaşık 313 milyon dolar tazminata mahkum etti.