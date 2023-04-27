ABD'de mahkeme Trump'ın yardımcısının Kongre baskınına dair ifade vermesine karar verildi.
ABD'de temyiz mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın Yardımcısı Mike Pence'in, 6 Ocak 2021 Kongre baskınıyla ilgili büyük jüriye ifade vermesine yönelik itirazını reddetti.
Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, Trump'ın hukuk ekibinin, alt mahkemenin Pence'in ifade vermesine dair kararını engellemek için yaptığı başvuruyu kabul etmedi.
Eski Başkan Yardımcısı Pence, söz konusu soruşturmada ifade vermesi halinde 6 Ocak 2021 Kongre baskınına ilişkin büyük jüri huzuruna çıkan Trump döneminden en üst düzey isim olacak.
Pence, federal mahkemenin büyük jüriye ifade vermesi hükmüne itiraz etmeyeceğini açıklamıştı.
Uzmanlar, Pence’in Yargıç Boasberg’in kararını temyize götürme hakkının bulunduğunu belirtmişti.
Pence dokunulmazlığı bulunduğunu savunmuştu
Özel Yetkili Başsavcı Smith, şubatta Pence'e, 6 Ocak Kongre baskını soruşturması kapsamında Trump ile aralarında geçen konuşmalar hakkında jüri önünde ifade vermesi için resmi çağrı göndermiş, Pence ve avukatları da anayasaya göre Başkan Yardımcısı'nın göreviyle bağlantılı olarak dokunulmazlığı bulunduğunu savunmuştu.
Trump'ın avukatları da aynı mahkemeye ayrı bir dosyayla başkan ile başkan yardımcısı arasındaki belirli iletişimi koruyan "yürütme ayrıcalığı" nedeniyle Pence'in ifadesinin sınırlanması talebiyle başvurmuştu.