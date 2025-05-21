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ABD'de mortgage faizleri 3 ayın zirvesinde: Başvurular durdu

ABD'de mortgage faizleri 3 ayın zirvesinde: Başvurular durdu

16:5621/05/2025, Çarşamba
AA
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ABD.
ABD.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,92 ile şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 16 Mayıs'ta sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 5,1 düştü.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular ile yeniden finansman başvuruları yüzde 5 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,86'dan 6,92'ye çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,12'den 6,21'e yükseldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Fratantoni, yatırımcıların yükselen enflasyon ile artan açık ve borçların etkisinden endişe duymalarıyla 30 yıl vadeli mortgage faizlerinin şubat ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördüğünü ifade etti.

Yüksek mortgage oranlarının sektörde yavaşlamaya yol açtığına işaret eden Fratantoni, satın alma başvurularının yıllık bazda yüzde 13 arttığını bildirdi.



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