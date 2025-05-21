ABD'de mortgage faizleri 3 ayın zirvesinde: Başvurular durdu

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 5,1 düştü.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular ile yeniden finansman başvuruları yüzde 5 azaldı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,12'den 6,21'e yükseldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Fratantoni, yatırımcıların yükselen enflasyon ile artan açık ve borçların etkisinden endişe duymalarıyla 30 yıl vadeli mortgage faizlerinin şubat ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördüğünü ifade etti.