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Dünya ABDde tecavüz ve cinayetten 37 yıl yatan mahkum DNA testiyle aklandı
AMERİKA

ABD'de tecavüz ve cinayetten 37 yıl yatan mahkum DNA testiyle aklandı

ABD'nin Florida eyaletinde tecavüz ve cinayet suçlamasıyla 37 yıl hapis yatan Floridalı bir mahkumun DNA testi sonucu suçsuz olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
37 yıl hapse mahkum edilen Robert Duboise aklandı.
37 yıl hapse mahkum edilen Robert Duboise aklandı.

Hillsborough Eyalet Savcısı Andrew Warren, basına yaptığı açıklamada, DNA kanıtlarının, 1983 yılında 19 yaşındaki Barbara Grams'a tecavüz ve cinayetten 37 yıl hapse mahkum edilen Robert Duboise'yi akladığını ifade etti.

Warren, ''acı verici ve trajik'' olarak değerlendirdiği olayla ilgili, ''Ama gerçek bu ve doğruyu söylediğinde adalet yerini bulmuş olur.'' sözlerini kaydetti.

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Masumiyet Projesi çerçevesinde ortaya çıktı

Savcı Warren, kaybolduğu düşünülen kanıtların, 55 yaşındaki Robert Duboise'nin 1983'te söz konusu suçu işlemediğini kanıtladığını belirttiği konuşmasında, New York merkezli ''Masumiyet Projesi'' çerçevesinde 11 ay süren çalışmada, DNA kanıtlarının yeniden incelenmesi sonucu gerçeğin ortaya çıktığını kaydetti.

  • Warren, Twitter hesabında da, ''2016 yılında, şüpheli mahkumiyetleri incelemek için bir Mahkumiyet İnceleme Birimi oluşturacağıma söz vermiştim. Bugün, işlemediği bir cinayetten 37 yıl hapis yatan bir adamı temize çıkarma sürecini başlattık ve gerçek katilin peşine düşüyoruz.'' paylaşımında bulundu.

Öte yandan, Florida'daki bir yerel gazetenin haberinde, işlemediği bir suçtan dolayı yargılanan Robert Duboise'nin 1983 yılında görülen davasında önce ölüm cezasına çarptırıldığı, fakat hakimin cezayı daha sonra ömür boyu hapse çevirdiği bilgisi yer aldı.

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