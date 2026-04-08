ABD'de veriler tarihin en yüksek seviyesini gördü: 132 yılın en sıcak mart ayı yaşandı

21:318/04/2026, Çarşamba
AA
Martta ABD genelinde 19 bin 800'den fazla günlük sıcaklık rekoru kırıldı.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerine göre, ABD'de martta sıcaklıklar, mevsim normallerinin çok üzerinde seyrederek rekor kırdı. ABD ana karasında mart ayının ortalama sıcaklığı 10,47 derece ölçülerek "132 yıllık tarihin en yüksek seviyesi" oldu.

ABD ana karasında mart ayının ortalama sıcaklığı 10,47 derece ölçülerek "132 yıllık tarihin en yüksek seviyesi" oldu. Önceki mart ayı rekoru da 2012'de 10,22 derece olarak kayıtlara geçmişti.

Nisan ayı ortalamaları geride kaldı

Verilere göre, ABD'de marttaki ortalama en yüksek gündüz sıcaklıkları ise nisan ayı ortalamalarını geride bıraktı.

NOAA verilerini analiz eden meteorolog Guy Walton'a göre, martta ABD genelinde 19 bin 800'den fazla günlük sıcaklık rekoru kırıldı.



