ABD Kongresi'nde Trump’a İran tepkisi büyüyor: Görevden alınması için harekete geçtiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre onayı olmadan başlattığı İran operasyonu, Washington’da sert yetki tartışmasını alevlendirdi. ABD'de bazı Demokrat siyasetçiler, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese rağmen tehditleri nedeniyle Trump'ın görevden alınması çağrısı yaptı.
ABD'li Demokrat Senatör Ed Markey, X sosyal medya platformundan, konuya ilişkin paylaşım yaptı.
"Beyaz Saray'da savaş suçlusu istemiyoruz"
"Trump görevden alınmalı"
Temsilciler Meclisi’nden Larson: Yasa dışı savaş Amerikan hayatlarına mal oluyor
Trump'ın tehdidi
ABD Başkanı Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.
Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." yorumunu yapmıştı.
Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.
ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes
ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.
Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.
Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.