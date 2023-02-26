|
Reklam
Reklam
Dünya

ABD’de yaşayan Ukraynalılardan Rusya karşıtı protesto

ABD'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaşın birinci yılının dolmasının ardından Rusya karşıtı protesto düzenleyerek, sloganlarında ''Putin bir katildir'' ifadelerine yer verdi. Protestoya katılanlardan Litvanya uyruklu Ruta Puskoriaz, ''Biz çocukken Sovyetler Birliği Litvanya’yı ele geçirdi ve Amerika Birleşik Devletleri’ne geldik. Aynı şeyler olduğu için çok endişeliyiz'' ifadelerini kullandı.

09:34 . 26/02/2023 Pazar
IHA
ABD'de Rusya karşıtı gösteri

ABD'de Rusya karşıtı gösteri

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda 1 yıl geride kaldı. ABD’de yaşayan Ukraynalılar başkent Washington DC’de Rusya karşıtı protesto düzenledi. Başkentteki Lincoln Anıtı önünde bir araya gelen göstericiler, savaşta hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, Ukrayna ve ABD milli marşlarını da çalarak eylemlerine başladı.

Protestoya katılan Litvanya uyruklu gösterici Ruta Puskoriaz yaptığı açıklamada, Ukrayna halkının soykırıma maruz kaldığını ifade ederek, "Biz Litvanyalı ABD’lileriz. Bunun korkunç olduğunu düşünüyoruz. Şu anda olanlardan da çok endişeliyiz. Şu an ne oluyor? Ailelerimiz bu konuda deneyimlidir. Biz çocukken Sovyetler Birliği Litvanya’yı ele geçirdi ve Amerika Birleşik Devletleri’ne geldik. Aynı şeyler olduğu için çok endişeliyiz. Onların özgürlüğe ihtiyaçları var" dedi.

Rinda Puskoriyaz ise yaptığı açıklamada, "Ukrayna’da devam eden savaşın 1. yıl dönümünü anmak için bugün burada toplandık. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Ukrayna’yı desteklemek için tüm güçlerini toplamasından dolayı ABD’li olmaktan gurur duyuyoruz. Ben sadece insanların barış ve güvenlik içinde yaşamasını istiyorum" dedi.

Connecticut eyaletinden gösteri için başkente gelen Inda Linov, Ukrayna halkı için endişelendiğini ifade ederek, "Ukrayna’da, yıkılan Harkov şehrinde doğdum ve 20 yıldır burada yaşıyorum. Ben bir sanatçıyım. Bu benim ilk çalışmam. Savaş başladığında hazırladım. Bu benim son eserim. Her gün uyanıyorum ve sadece Ukrayna’yı düşünüyorum. Kalbim ve umutlarım Ukrayna ve halkıyla birlikte" dedi.


#ABD
#Ukrayna
#Rusya
#Putin
1 saat önce
default-profile-img
ABD’de yaşayan Ukraynalılardan Rusya karşıtı protesto
Hastane personeli kedi kulübesini kazmayla parçaladı
Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar için eski hakemler ne dedi?
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: 22 Bakanlık 6 parti arasında pay edilecek
94 yıllık Alman Köprüsü depremde ayakta kaldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.