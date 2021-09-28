ABD'deki FETÖ'cülerin para kavgası mahkemeye taşındı: Dolandırıcı Ömer Casurluk’a dava açıldı

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türkiye'den kaçan FETÖ mensuplarını milyonlarca dolar dolandıran Ömer Casurluk hakkında dava açtı. FETÖ'cü Ömer Casurluk ve şirketi Star Chain hakkında jürili yargılama talep edildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ömer Casurluk ve kurduğu şirket olan Star Chain A.Ş. hakkında Atlanta'daki federal mahkemeye suç duyurusunda bulundu.

"Cemaati karıştıran milyonlarca dolarlık iflas"

Anadolu Ajansı'nın 2020'de yayınlanan haberine göre kapatılan Zaman gazetesi eski muhabiri Ahmet Dönmez'in "ABD'de cemaati karıştıran milyonlarca dolarlık iflas" başlığıyla kendi sitesinde yayımladığı yazıyla örgüt içi dolandırıcılık ortaya çıktı.

Yazıya göre, dolandırıcılıkta, 15 Temmuz'un hemen ardından Türkiye'den ABD'ye kaçan iş adamlarına yardımcı olunacağı iddiasıyla Atlanta'da kurulan Star Chain isimli şirket kullanıldı.

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FETÖ'nün üst düzey imamı dolandırıcılık tezgahını kurdu

Örgütün ABD'deki 5 bölge imamından biri olan Tahsin Gül kod adlı Ahmet Çiçek'in de aralarında bulunduğu FETÖ'nün Atlanta'daki üst düzey isimleri, Türkiye'den kaçanları bu şirkete yönlendiriyordu.

Elinde parası olan FETÖ üyesine, satın alınacak restoranın fiyatının 400 bin dolar olduğu, yarısının o, diğer yarısının da şirket tarafından ödeneceği söyleniyordu. Böylece örgüt üyesi iş adamı ile şirket, satın alınan restorana yarı yarıya ortak oluyordu. Ancak restoranın gerçek fiyatının 200 bin dolar olduğu ve FETÖ şirketinin neredeyse para ödemeden yüzde 50 hisseye sahip olduğu sonradan anlaşıldı.

Dolandırılanlar, Pensilvanya'dan elleri boş döndü

Şirkete Ahmet Çiçek ve örgütün Atlanta'daki iş adamları derneğinin başındaki Ömer Casurluk'un ortak olduğu ortaya çıkınca dolandırıldıklarını anlayanlar paralarını istedi. Ancak şirket iflasa giderek paraları ödemezken, tartışmalar elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı Pensilvanya'ya ulaştırıldı.

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Teröristbaşı Gülen

Yazıda bu konuda, "Fakat kime gitseler kapılar bir bir kapandı. Bir el sorumluları koruyordu." ifadesi yer aldı. Pensilvanya'dan bir sonuç elde edemeyen örgüt üyeleri ise mahkemeye gitti.

Ayrıca Ahmet Çiçek ve Ömer Casurluk'un kurduğu dolandırıcılık çetesinin, Türkiye'de tutuklu olan örgüt üyesi 2 iş adamının bir milyona yakın parasını da izinsiz kullanarak batırdığı iddia edildi.

FETÖ üyeleri konuyu yargıya taşıdı

İddiaya göre, Casurluk, Kasım 2016'dan 2019'a kadar, Türkiye'den kaçan FETÖ'cüler adına restoran ve fast food markaları ile franchise sözleşmeler yaptı. Bunun için de yatırımcılardan yaklaşık 30 milyon dolar topladı.

Timur Efe olarak da bilinen Ömer Casurluk ve Star Chain'in franchise belgelerinde yatırımcıları sahip olarak tanımlamadığı da belirtiliyor. Şikayette, Casurluk'un yatırımcıların parasını kişisel kullanımı ve sahip olduğu diğer işletmeleri desteklemek için kullandığı kaydedildi.

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AP haber ajansı, Casurluk'a ulaşacak bir telefon numarası bulunamadığını ve mahkeme kayıtlarında suçlamalar hakkında yorum yapabilecek bir avukat yer almadığını belirtti. Georgia iş kayıtları, Star Chain'in geçen yıl idari olarak feshedildiğini gösteriyor.

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