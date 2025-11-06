Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD’deki kargo uçağı kazasında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor: Ölü sayısı 12’ye yükseldi

ABD’deki kargo uçağı kazasında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor: Ölü sayısı 12’ye yükseldi

07:266/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Uçağın sol motoru kalkış sırasında havaalanı pistinde kaldı ve uçak bu sebeple kalkıştan kısa süre sonra düştü.
Uçağın sol motoru kalkış sırasında havaalanı pistinde kaldı ve uçak bu sebeple kalkıştan kısa süre sonra düştü.

ABD’nin Kentucky eyaletinde kargo uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaşanan can kayıplarının sayısı en az 12’ye yükseldi. Kentucky Valisi Andy Beshear, hayatını kaybedenlerden birinin çocuk olduğunu açıkladı.

ABD’nin Kentucky eyaletinde kargo uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaşanan can kayıplarının sayısı bir kez daha yükseldi. Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ölü sayısının en az 12’ye ulaştığını belirterek, "Hala kayıp kişilerin olduğunu duyurmaktan büyük üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı. Hiç kimsenin bu trajedi ile tek başına yüzleşmemesi gerektiğini vurgulayan Greenberg, "Bu yürek parçalayıcı olaydan etkilenen herkese yardım ve destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi. Bugün Kentucky Valisi Andy Beshear ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Morgan McGarvey ile birlikte kaza mahallini ziyaret ettiklerini aktaran Greenberg, "Gördüğümüz manzara yıkıcıydı" değerlendirmesinde bulundu. Greenberg, kazanın aydınlatılması için yerel ve eyalet düzeyindeki tüm hükümet kurumlarıyla işbirliğini sürdüreceklerini vurguladı.


HAYATINI KAYBEDENLERDEN BİRİ ÇOCUK

Kentucky Valisi Andy Beshear ise, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerden birinin çocuk olduğunu belirterek, "Dünkü ölümcül uçak kazasının yol açtığı yıkımı tarif etmek imkansız. Yüreğim parçalandı" dedi. Kazadan etkilenen herkesin yanında olduğunu ve kazazedeler için dua ettiğini kaydeden Beshear, "Bunu birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.



UÇAĞIN KARA KUTUSU BULUNDU

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) üyesi Todd Inman da gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma ekibinin kalkış sırasında uçağın sol motorunun kanattan ayrıldığını gösteren havaalanı görüntülerine ulaştığını söyledi. Uçağın sol motorunun kalkış sırasında havaalanı pistinde kaldığının tespit edildiğini aktaran Inman, "kara kutu" olarak bilinen veri kayıt ve kokpit ses kayıt cihazlarının bulunduğunu ve analiz için Washington’a gönderileceğini de sözlerine ekledi.



KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞTÜ

İçinde 3 mürettebat bulunan UPS firmasına ait McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağı dün ABD’nin Kentucky eyaletindeki Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. UPS, en son Ağustos 2013’te Alabama’nın Birmingham kentindeki uluslararası havaalanına iniş yapan Airbus tipi kargo uçağının düştüğü kaza ile gündeme gelmişti. Bu kazada da 2 mürettebat hayatını kaybetmişti.



#ABD
#KARGO UCAĞI
#UÇAK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum 5 Kasım 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanında son durum