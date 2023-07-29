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Dünya

ABD'den Çin'i kızdıracak adım: Tayvan'a 345 milyon dolarlık askeri destek sağlayacak

ABD, kendi envanterinden Tayvan'a 345 milyon dolarlık askeri destek sağlayacak. Paketin içeriğine ilişkin ABD Savunma Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmazken, Tayvan'a verilen bu desteğin Çin'in tepkisini çekeceği yorumları yapılıyor.

07:56 . 29/07/2023 Cumartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

ABD Başkanı Joe Biden, yayımladığı başkanlık genelgesiyle, ABD ordusunun kendi envanterinden Tayvan'a yapacağı, savunma malzemelerinin yanı sıra askeri eğitim ve öğretimi kapsayan 345 milyon dolarlık askeri yardımı duyurdu.


Paketin içeriğine ilişkin ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) henüz bir açıklama yapılmazken, Tayvan'a verilen bu desteğin Çin'in tepkisini çekeceği yorumları yapılıyor.


ABD'li birçok milletvekili Tayvan'a silah satışı konusunda yönetime baskı yapıyordu.


Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

#ABD
#askeri yardım
#Joe Biden
#Tayvan
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