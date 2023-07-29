ABD'den Çin'i kızdıracak adım: Tayvan'a 345 milyon dolarlık askeri destek sağlayacak

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.