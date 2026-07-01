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ABD'den İran'a gözdağı: Ordu gönderiminin şartını açıkladı

ABD'den İran'a gözdağı: Ordu gönderiminin şartını açıkladı

20:271/07/2026, Çarşamba
AA
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın mecbur kalmadıkça İran'a orduyu göndermeyeceğini belirtti
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın mecbur kalmadıkça İran'a orduyu göndermeyeceğini belirtti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Doha'daki görüşmelerin iyi gittiğini belirterek başkan Donald Trump'ın "mecbur kalmadıkça" orduyu devreye sokmayacağını söyledi. Vance, denetimlerin engellenmesi ya da gemilere yönelik saldırıların tekrarı halinde sert tedbirlerin masada olduğunu hatırlattı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Virginia eyaletinde basın mensuplarına İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hiçbir konuda kesin taahhütte bulunamayacağını çünkü bunun İran'ın nihayetinde ne yapacağına bağlı olduğunu ifade eden Vance, Trump'ın
"mecbur kalmadıkça"
ve
"açıkça tanımlanmış bir amaç olmadıkça"
orduyu İran'a geri göndermeyeceğini taahhüt edebileceğini belirtti.


"Henüz çok erken bir aşamadayız"

Vance, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelere ilişkin,
"Şu anda görüşmeler iyi gidiyor. Henüz çok erken bir aşamadayız ama görüşmeler iyi gidiyor."
dedi.
Müzakerelerin başarılı olması için gerekenlerin yapılacağını aktaran Vance,
"Ama eğer nükleer programlarını yeniden kurmaya çalışırlarsa, denetimlere izin vermezlerse, birkaç gündür durdurdukları ticari gemilere ateş etmeye yeniden başlarlarsa o zaman elbette başkanın masada hala birçok seçeneği olacaktır."
diye konuştu.


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