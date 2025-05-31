ABD’den İsrail’e İran resti

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Trump'ın yakın zamanda telefonda görüştüğü "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran'ın nükleer tesislerine tek taraflı saldırı düzenlememesi konusunda açık bir dille" uyardığı öne sürüldü. Trump'ın Netanyahu'ya şu an İran'ın nükleer tesislerine saldırmanın zamanlamasının "uygunsuz" olduğunu belirterek bu yönde bir saldırının "İsrail'in güvenlik çıkarlarına da hizmet eden çalışmaları zedeleyebileceğini" söylediği kaydedildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderlerinin bu ay yaptığı Ortadoğu turunda ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ın nükleer programına yönelik askeri saldırıya karşı olduklarını ilettiği bildirildi. İsrail merkezli "Walla" haber sitesinde, Trump'ın Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, BAE lideri Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ayrı ayrı görüştüğü hatırlatıldı. Bu görüşmelerde, İran'ın nükleer programı ve ABD ile Tahran arasında nükleer anlaşmaya varılması için yürütülen müzakerelerin de ele alındığı ifade edildi. Diğer yandan Arap basını ise, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Nisan ayında Tahran’a yaptığı ziyarette İranlı yetkililere, "Nükleer anlaşmayı imzalayın. Yoksa İsrail vuracak" mesajı iletti. Kral Selman’ın gönderdiği mesajda, İran’a Başkan Donald Trump’ın nükleer müzakereler teklifini ciddiye alma çağrısı yapıldı.