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ABD’den İsrail’e İran resti

ABD’den İsrail’e İran resti

Dış Haberler
04:0031/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Netanyahu, Trump.
Netanyahu, Trump.

İsrail basınında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırının, Tahran yönetimi ile devam eden görüşmeleri olumsuz etkileyeceği endişesiyle İsrail ile İran konusundaki askeri koordinasyonun durdurulması talimatını verdiği iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Trump'ın yakın zamanda telefonda görüştüğü "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran'ın nükleer tesislerine tek taraflı saldırı düzenlememesi konusunda açık bir dille" uyardığı öne sürüldü. Trump'ın Netanyahu'ya şu an İran'ın nükleer tesislerine saldırmanın zamanlamasının "uygunsuz" olduğunu belirterek bu yönde bir saldırının "İsrail'in güvenlik çıkarlarına da hizmet eden çalışmaları zedeleyebileceğini" söylediği kaydedildi.

KÖRFEZ ÜLKELERİ SALDIRIYA KARŞI

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderlerinin bu ay yaptığı Ortadoğu turunda ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ın nükleer programına yönelik askeri saldırıya karşı olduklarını ilettiği bildirildi. İsrail merkezli "Walla" haber sitesinde, Trump'ın Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, BAE lideri Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ayrı ayrı görüştüğü hatırlatıldı. Bu görüşmelerde, İran'ın nükleer programı ve ABD ile Tahran arasında nükleer anlaşmaya varılması için yürütülen müzakerelerin de ele alındığı ifade edildi. Diğer yandan Arap basını ise, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Nisan ayında Tahran’a yaptığı ziyarette İranlı yetkililere, "Nükleer anlaşmayı imzalayın. Yoksa İsrail vuracak" mesajı iletti. Kral Selman’ın gönderdiği mesajda, İran’a Başkan Donald Trump’ın nükleer müzakereler teklifini ciddiye alma çağrısı yapıldı.

Pezeşkiyan: Programımız barışçıl

  • İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Umman'a yaptığı ziyaretin oturum aralarında Umman televizyonuna verdiği röportajda, kimsenin İran'a uranyum zenginleştirmesini durdurmasını dikte edemeyeceğini söyledi. “Emin olmak istiyorlarsa, dünya ve bölge için her türlü iş birliğine hazırız” diyen İran lideri, “Nükleer bir silah edinmeye çalışmıyoruz ve geçmişte aramadık ve gelecekte aramayacağız. Tıp, sağlık, tarım ve sanayi için terk nükleeri etmeyeceğiz” dedi.


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