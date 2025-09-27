ABD'den Kolombiya Cumhurbaşkanı'na yaptırım: Vizesini iptal edecek

Yeni Şafak
10:5327/09/2025, Cumartesi
AA
ABD, Filistin'e destek eylemine katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun vizesini iptal edecek
ABD, Filistin'e destek eylemine katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun vizesini iptal edecek

ABD hükümeti, New York'un Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun vizesinin iptal edileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Petro'nun vize durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Petro'nun "ABD askerlerini emirlere itaatsizliğe ve şiddete teşvik ettiği" belirtilen açıklamada, "pervasız ve kışkırtıcı" eylemleri nedeniyle Petro'nun vizesinin iptal edileceği bildirildi.

Gustavo Petro ve Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters, Times Meydanı’nda gerçekleştirilen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılmıştı.

Protestoda konuşmasında
"Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü izahı yok. Amaç Filistin halkını yok etmektir."
ifadelerini kullanan Petro, ABD askerlerine seslenerek,
"İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, (ABD Başkanı Donald) Trump'a boyun eğmeyin."
demişti.



