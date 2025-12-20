Yeni Şafak
ABD'den Maduro'nun aile üyelerine yaptırım

ABD'den Maduro'nun aile üyelerine yaptırım

15:4420/12/2025, Cumartesi
AA
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun aile üyelerinin de dahil olduğu 7 kişiye yaptırım uyguladı.
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun aile üyelerinin de dahil olduğu 7 kişiye yaptırım uyguladı.

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun aile üyelerinin de dahil olduğu 7 kişiye yaptırım uyguladı. Yeni yaptırımlar, 11 Aralık'ta yaptırım listesine alınan Maduro'nun yeğeni Carlos Erik Malpica Flores ve Maduro hükümeti ile ilişkili olduğu belirtilen Panamalı iş insanı Ramon Carretero Napolitano'nun aile üyelerini hedef alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni yaptırımlar, 11 Aralık'ta yaptırım listesine alınan Maduro'nun yeğeni Carlos Erik Malpica Flores ve Maduro hükümeti ile ilişkili olduğu belirtilen Panamalı iş insanı Ramon Carretero Napolitano'nun aile üyelerini hedef alıyor.

Yaptırım uygulanan kişiler arasında Maduro'nun baldızı, Malpica Flores'in diğer akrabaları ve Carretero'nun iki yakın aile üyesinin bulunduğu belirtilen açıklamada, "Trump yönetimi, Maduro ve rejimini destekleyen kişilerin ağını bozmakta kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada da söz konusu yaptırımlara ilişkin detaylara yer verildi.

Açıklamada, Malpica'nın annesi Eloisa Flores de Malpica, babası Carlos Evelio Malpica Torrealba, kız kardeşi Iriamni Malpica Flores, eşi Damaris del Carmen Hurtado Perez ve kızı Erica Patricia Malpica Hurtado'nun yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Ayrıca Napolitano'nun iki akrabası Roberto Carretero Napolitano ve Vicente Luis Carretero Napolitano'nun da listeye eklendiği kaydedildi.


