ABD'den Netanyahu'yu tutuklayacağını açıklayan ülkelere yaptırım tehdidi

Arkansas eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton ile ABD Kongresi'nde bu konuda yeni bir yasa tasarısı hazırlığı içinde olduğunu belirten Graham, "

İsrailli herhangi bir politikacının tutuklanmasına yardım ve yataklık edecek herhangi bir ülkeye yaptırım uygulamak için mümkün olan en kısa sürede yasanın geçmesi için çalışıyorum.