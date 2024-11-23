ABD'den Netanyahu'yu tutuklayacağını açıklayan ülkelere yaptırım tehdidi

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine uyacağını açıklayan ülkeleri yaptırım uygulamakla tehdit etti.
South Caroline Senatörü Graham, UCM'nin tutuklama kararına ilişkin Fox News kanalına konuştu.
Graham, Birleşmiş Milletlerde (BM) İsrail'i kınayan kararların sayısının tüm ulusların toplamından daha fazla olduğunu da belirterek, BM'nin "antisemitik bir kurum" olduğunu öne sürdü.