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ABD'den Netanyahu'yu tutuklayacağını açıklayan ülkelere yaptırım tehdidi

ABD'den Netanyahu'yu tutuklayacağını açıklayan ülkelere yaptırım tehdidi

22:0023/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
AA
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Lindsey Graham, İsrailli herhangi bir politikacının tutuklayan ülkeleri yaptırım uygulamakla tehdit etti.
Lindsey Graham, İsrailli herhangi bir politikacının tutuklayan ülkeleri yaptırım uygulamakla tehdit etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 'savaş suçları' nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. Daha önce bu kararı reddettiğini açıklayan ABD bu kez de Netanyahu'yu tutuklayacağını beyan eden ülkeleri hedef aldı. ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Kongresi'nde bu konuda yeni bir yasa tasarısı hazırlığı içinde olduklarını belirterek UCM'nin kararını uygulayacak ülkeleri yaptırım uygulamakla tehdit etti.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine uyacağını açıklayan ülkeleri yaptırım uygulamakla tehdit etti.

South Caroline Senatörü Graham, UCM'nin tutuklama kararına ilişkin Fox News kanalına konuştu.

"İsrailli herhangi bir politikacıyı tutuklayana yaptırım uygulayacağız"

Arkansas eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton ile ABD Kongresi'nde bu konuda yeni bir yasa tasarısı hazırlığı içinde olduğunu belirten Graham, "
İsrailli herhangi bir politikacının tutuklanmasına yardım ve yataklık edecek herhangi bir ülkeye yaptırım uygulamak için mümkün olan en kısa sürede yasanın geçmesi için çalışıyorum.
" dedi.

"Tasarı müttefiklerimizi de kapsayacak"

Graham, söz konusu tasarının ABD'nin müttefiklerini de kapsayacağını dile getirerek, "
Yani Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, eğer herhangi bir müttefik UCM'ye yardım etmeye çalışırsa, yaptırıma tabi tutacağız.
" tehdidinde bulundu.

"Kanada'nın ekonomisini yerle bir etmeliyiz"

Sunucunun, özellikle Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, UCM'nin tutuklama kararı sonrası herkesi uluslararası hukuka uymaya çağırmasının cezasının ne olması gerektiği sorusu üzerine Graham, "
Onun ekonomisini yerle bir etmeliyiz.
" ifadesini kullandı.

Graham, Birleşmiş Milletlerde (BM) İsrail'i kınayan kararların sayısının tüm ulusların toplamından daha fazla olduğunu da belirterek, BM'nin "antisemitik bir kurum" olduğunu öne sürdü.

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "
Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü
"
İsrail Başbakanı Netanyahu
ile
eski Savunma Bakanı Gallant
hakkında
tutuklama emri
çıkardığını ifade etmişti.

"UCM'yi cezalandırmanın zamanı geldi"

Graham, X sosyal medya hesabından aynı gün yaptığı paylaşımda, UCM'yi "tehlikeli bir şaka" olarak niteleyerek "
ABD Senatosunun harekete geçip bu sorumsuz kurumu cezalandırmasının zamanı geldi.
" ifadesini kullanmıştı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Kanada'nın, UCM'nin "kurucu üyelerinden" biri olduğunu belirterek, "
Uluslararası hukuku savunuyoruz ve uluslararası mahkemelerin tüm düzenlemelerine ve kararlarına uyacağız.
" demişti. Trudeau, herkesi uluslararası hukuka uymaya çağırmıştı.



#Tutuklama Emri
#Binyamin Netanyahu
#Lindsey Graham
#Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM)

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