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AB'den "altın pasaport" darbesi: O uygulama tarih oluyor

AB'den "altın pasaport" darbesi: O uygulama tarih oluyor

12:0730/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
AA
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AB Adalet Divanı, Malta'nın "altın pasaport" uygulamasını neden sonlandırmaya karar verdi? Yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesinin AB yasalarına aykırı olduğu ne anlama geliyor?

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Malta'nın "altın pasaport" uygulamasının sona ermesi gerektiğine hükmetti. AB'nin en üst mahkemesi, AB üyesi ülkeler arasında sadece Malta'nın uyguladığı yatırım karşılığı vatandaşlık sisteminin, AB vatandaşlık kriterleriyle uyumsuz olduğuna dikkat çekti.

Ticari bir iş haline geldi

2022 yılındaki davada, AB Komisyonu’nun açtığı dava sonrası alınan karar,
"para karşılığı vatandaşlık"
uygulamasının hukuki açıdan geçerliliğini yitirdiğini ortaya koydu. Mahkeme, vatandaşlık verilmesinin ticari bir işlem haline getirilmesinin AB Anlaşmaları'na aykırı olduğunu belirtti.

Altın pasaport uygulaması

Malta'ya karşı açılan ihlal süreci, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Malta'nın Rus ve Belarus vatandaşları için uygulamayı durdurmasına rağmen, diğer ülke vatandaşları için uygulamayı sürdürmesiyle başladı.

Bu karar, Malta'nın uzun süredir devam ettirdiği "altın pasaport" uygulamasına son verilmesini ve AB vatandaşlığına para karşılığı sahip olmanın artık hukuken mümkün olmadığını ifade ediyor.




#Malta
#AB
#Altın Pasaport
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