AB'den "altın pasaport" darbesi: O uygulama tarih oluyor

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Malta'nın "altın pasaport" uygulamasının sona ermesi gerektiğine hükmetti. AB'nin en üst mahkemesi, AB üyesi ülkeler arasında sadece Malta'nın uyguladığı yatırım karşılığı vatandaşlık sisteminin, AB vatandaşlık kriterleriyle uyumsuz olduğuna dikkat çekti.

uygulamasının hukuki açıdan geçerliliğini yitirdiğini ortaya koydu. Mahkeme, vatandaşlık verilmesinin ticari bir işlem haline getirilmesinin AB Anlaşmaları'na aykırı olduğunu belirtti.

uygulamasının hukuki açıdan geçerliliğini yitirdiğini ortaya koydu. Mahkeme, vatandaşlık verilmesinin ticari bir işlem haline getirilmesinin AB Anlaşmaları'na aykırı olduğunu belirtti.

Malta'ya karşı açılan ihlal süreci, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Malta'nın Rus ve Belarus vatandaşları için uygulamayı durdurmasına rağmen, diğer ülke vatandaşları için uygulamayı sürdürmesiyle başladı.