Dünya ABden Rus malları için yeni yaptırım paketi teklifi
AVRUPA

AB'den Rus malları için yeni yaptırım paketi teklifi

AB, bazı Rus mallarına ithalat yasağı ve petrole tavan fiyat uygulanmasını da içeren yeni yaptırım paketi teklif etti.

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Haber Merkezi Diğer
ABden Rus malları için yeni yaptırım paketi teklifi
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya 8. yaptırım paketi teklifini duyurdu.

Söz konusu paket, bazı Rus mallarına ithalat yasağı ve petrole tavan fiyat uygulanmasını da içeriyor.

AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin içeriği konusunda çalışmalarını tamamladı.

Üye ülkeler, Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesi, daha fazla Rus yetkilinin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'dan elmas ve lüks ürün alımının yasaklanması gibi yeni kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasını istedi.

G7 ülkeleri, eylül başında Rus petrolüne tavan fiyat uygulamayı taahhüt etmiş ancak bu konuda somut adım atılmamıştı. ABD, Avrupa ülkelerinin derhal Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını istiyor.

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