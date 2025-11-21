AB'den Rusya'ya yönelik yaptırımları ertelememe çağrısı: ABD bugün devreye girecekti

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de basın açıklamasında bulundu. Kallas, ABD yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için hazırladığı 28 maddelik plan için, "Bugün, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımların devreye gireceği gündü. Umarım bugün bu yaptırımların ertelendiğine dair bir şey duymayız çünkü Rusya'nın istediği tam olarak bu." ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'ye Rusya'ya yönelik yaptırımları ertelememe çağrısı yaptı.
Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB-Asya Pasifik Bakanlar Forumu'nun ardından basına açıklamalarda bulundu.
ABD yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı öne sürülen 28 maddelik planla ilgili fikri sorulan Kallas, herhangi bir barış anlaşması şartlarına Ukrayna tarafından karar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.