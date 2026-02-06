AB'den TikTok'a 'bağımlılığa neden olma' suçlaması

Açıklamada, sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, anlık bildirimler ve aşırı kişiselleştirilmiş öneri sistemi gibi özelliklere sahip olan TikTok'un bağımlılık yaratan tasarıma sahip olduğuna işaret edildi.

TikTok'un söz konusu bağımlılık yapıcı özelliklerinin, reşit olmayanlar ve savunmasız yetişkinler de dahil olmak üzere kullanıcılarının fiziksel ve zihinsel sağlığına nasıl zarar verebileceğini yeterince değerlendirmediği belirtilen açıklamada, platformun kompülsif davranışlara yol açabileceğini ve kullanıcıların öz denetimini azaltabileceği vurgulandı.