ABD'li dondurma şirketinin 'çalıntı topraklar' mesajı tartışmalara neden oldu

Ben & Jerry's
Sosyal medya üzerinden şirkete tepki gösteren bazı kullanıcılar, Ben & Jerry’s için boykot çağrısı yaptı.
Amerikalı dondurma devi Ben & Jerry’s, 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü nedeniyle yayınladığı mesajda federal tatilde bazı gerçeklerin görmezlikten gelindiğini dile getirmişti.
Vermont merkezli şirket, başta, Güney Dakota eyaletinde bulunan ve ABD'nin ilk kurucu 4 başkanının heykelleri bulunan ünlü Mount Rushmore Ulusal Parkı olmak üzere yerlilere ait kutsal toprakların geri verilmesi çağrısında bulunmuştu.