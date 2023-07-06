ABD'li dondurma şirketinin 'çalıntı topraklar' mesajı tartışmalara neden oldu

“4 Temmuz’da iyi bir geçit törenini, lezzetli mangalı ve heyecan verici bir havai fişek gösterisini kim sevmez? Bununla birlikte, tüm bunlarla ilgili tek sorun, dikkatleri bu ulusun doğuşuyla ilgili temel bir gerçekten uzaklaştırabilmesi: ABD, yerlilerden çalınan topraklar üzerine kuruldu. Bu yıl, onları iade etmeyi taahhüt edelim."