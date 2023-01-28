ABD'li generalden birliklerine Çin mesajı: 2025'te savaşabiliriz

Havadan İntikal Komutanlığı'nın başındaki Mike Minihan, birliklere dün gönderdiği ve NBC News'in ele geçirdiği bildiride Washington ve Pekin'in Tayvan yüzünden iki sene sonra savaşabileceğini savundu.





"Umarım yanılıyorumdur. İçgüdülerim bana 2025'te savaşacağımızı söylüyor" diyen General, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliği'ne ekimde üçüncü kez seçildiğini hatırlattı.





Washington Post'un haberine göre Minihan, ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinin ülkenin dikkatini dağıtacağını ve Çin lideri Şi'nin bundan yararlanıp 2025'te harekete geçebileceğini ileri sürdü.





56 yaşındaki General, birliklerine çağrı yaparak eğitimlerde daha agresif olunmasını da istedi.





ABD Hava Kuvvetleri bildiriyi doğruladı





ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Hope Cronin bildiriyi doğruladı. Cronin, Minihan'ın emrinin ABD'nin caydırıcılık çabalarının başarısız olması halinde yaşanması muhtemel çatışmalara hazırlanmak için yapılan geçen yılki çalışmalara dayandığını aktardı.





ABD Savunma Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan bir yetkili, komutanın görüşlerinin "bakanlığın Çin'e bakışını yansıtmadığını" savundu.





Tayvan gerginliği son dönemde arttı. Çin, Tayvan yakınlarında gönderdiği savaş uçakları sayısını son iki yılda artırdı. Ağustos 2022'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taipei'ye gitmesinin ardından da Pekin, Tayvan üzerinde füze atışlarını içeren askeri tatbikatlar düzenlemişti.





ABD Başkanı Joe Biden ise Çin'in saldırması halinde Tayvan'ı savunacaklarını farklı zamanlarda 4 kez söyledi.





Çin - Tayvan gerginliği





II. Dünya Savaşı sonrasında Çin'de Milliyetçi Parti ve Komünist Parti arasındaki iç savaş Komünist Parti'nin zaferiyle sonuçlanmıştı. Mağlubiyetin ardından Milliyetçi Parti liderleri Tayvan'a sığınmıştı.





Soğuk Savaş nedeniyle Batı'yla ilişkilerini koparan Çin'i 1970'lerin başına kadar Birleşmiş Milletler'de (BM) Tayvan ya da resmi adıyla Çin Cumhuriyeti temsil ediyordu.





BM'nin 1971'de aldığı Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı gerginliği yeni bir boyuta taşımıştı. Kararın ardından Tayvan, BM'den çıkarılmıştı.





Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Buna göre Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın ülkelerle diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.





Tayvan ise o günden bu yana bağımsızlık arayışını farklı biçimlerde sürdürüyor.



