ABD'li Kirby: Refah'ta henüz büyük çaplı bir operasyonu görmedik

ABD Stratejik İletişimden Sorumlu Ulusal Güvenlik Koordinatörü Kirby, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Refah'ta düzenlenen İsrail saldırısının, ABD Başkanı Joe Biden'ın belirttiği ‘kırmızı çizgileri' geçip geçmediği sorunu yanıtlayan Kirby, “Biz hala Refah'ta büyük bir kara operasyonu yapılmak istendiğine inanmıyoruz. Hala İsraillilerin büyük birliklerle 'Refah'a girdiğini' görmek istemiyoruz. Bu noktada bunu görmedik, bunu çok yakından izleyeceğiz. Dediğim gibi, büyük bir kara operasyonu görmek istemiyoruz, şu anda bunu görmedik. Tek bir masum canın daha alındığını görmek istemiyoruz. Başkan, Refah'taki İsrail operasyonlarına yönelik beklentilerimiz konusunda çok açık ve net konuştu. Refah'ta büyük bir kara operasyonunu desteklemiyoruz, desteklemeyeceğiz ve bu konuda çok tutarlıyız” dedi.









“Silah göndermeyiz”

ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs ayının ilk haftasında yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'a ‘girmesi' durumunda silah göndermeyi keseceklerini belirtmişti.





Biden, “Gazze'de siviller bu bombalar ve nüfus merkezlerini hedef alan diğer yöntemler nedeniyle öldürüldü. Refah'a girerlerse, henüz Refah'a girmediler, silahları tedarik etmeyeceğimi açıkça belirttim. İsrail'in güvenliğinden uzaklaşmıyoruz. İsrail'in bu bölgelerde savaş yürütme kabiliyetinden uzaklaşıyoruz. İsrail'in Demir Kubbe ve son dönemde Orta Doğu'da meydana gelen saldırılara karşılık verme kabiliyeti açısından güvende olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ama bu çok yanlış” ifadelerini kullanmıştı.









Sivillerin çadırları vuruldu

İsrail, 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş sivilleri kaldığı çadırları vurdu. Saldırı sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı, 23'ü kadın ve çocuk olmak üzere 45 sivilin hayatını kaybettiğini, 249 sivilin ise yaralandığını açıklamıştı.





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu saldırıyı ‘trajik bir hata' olarak nitelendirmişti. Netanyahu, 1 Nisan'da 7 World Central Kitchen (WCK) insani yardım çalışanının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin de “Trajik bir olay yaşandı. Savaşta bunlar oluyor” demişti.



