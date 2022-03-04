Dünya ABDli senatörden "Putine suikast" imalı paylaşım
AMERİKA

ABD'li senatörden "Putin'e suikast" imalı paylaşım

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "suikast" iması yaptı.

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Haber Merkezi AA
ABDli senatörden Putine suikast imalı paylaşım
Lindsey Graham

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Lindsey
Graham'in, Roma İmparatoru Julius Caesar'a ihanet eden Brütüs ve Adolf Hitler'e suikast girişiminde bulunan Albay Claus von Stauffenberg'e atıfta bulunması dikkati çekti.

Graham, "Rusya'da bir Brütüs var mı? Rus ordusunda Albay Stauffenberg gibi başarılı biri yok mu? Bu savaşı durdurmanın tek yolu bu adamı (Putin) ortadan kaldırmak. Bu, ülkeniz ve tüm dünya için çok önemli bir hizmet olacaktır." ifadelerini kullandı.

"RUS HALKI OLANLARI DÜZELTEBİLİR"

Olanların düzeltebilecek tek milletin Rus halkı olduğunun altını çizen Graham, "Söylemesi kolay, yapması zor. Hayatınızın geri kalanını karanlıkta, dünyanın geri kalanından izole şekilde ve yoksulluk içinde geçirmek istemiyorsanız, harekete geçmelisiniz." çağrısında bulundu.

Graham'in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı ve Putin'e suikast çağrısı yaptığı şeklinde yorumlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Rusya ve Ukrayna tek millettir
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Rusya ve Ukrayna tek millettir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin canlı yayında açıklamada bulundu. Putin, Rusya ve Ukrayna'nın tek bir halk olduğunu ifade ederek, 'Ukraynalı tek bir ulus olduğunu kabul etmiyorum' dedi. Sivillerin insan kalkanı olarak kullanıldığını söyleyen Putin, 'Yabancı ülke sakinlerini esir almış durumdalar. Hepsini Harkiv'de tren istasyonunda tutuyorlar. Yüzlerce yabancı bu bölgeden kaçmaya çalışıyor ama yapamıyorlar' dedi.

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