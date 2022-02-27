ABD'nin BM Daimi Temsilcisi: Rusları BM'den izole edebiliriz ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Greenfield, Ukrayna'ya yönelik saldırısından dolayı Rusya'yı BM'den izole edebileceklerini ve Rusya'ya baskı uygulamak için ellerindeki tüm araçları kullandıklarını açıkladı. Greenfield, çarşamba gününe kadar Rusya'nın veto edemeyeceği bir BM Genel Kurulunun onaylanmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

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