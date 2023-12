ABD'nin göremediği çocuklar

Terör devleti İsrail’in abluka altındaki Gazze’nin her noktasındaki katliamı tüm hızıyla sürerken, özellikle Batı ülkelerine karşı “Sivil ölümlerini engellemeye çalışıyoruz” tiyatrosu oynanıyor. Gazze’yi haritada parçalara bölen işgalci güç, hangi noktayı bombalayacağını bu yolla önceden haber verdiğini iddia ediyor. Ancak bu bölgelerde yaşayan elektrik ve internetten yoksun on binlerce Gazzelinin bu uyarılardan nasıl haberdar olacağı ve saatler içerisinde nasıl yerlerini değiştirebileceğine dair herhangi bir açıklama ise bulunmuyor. Tüm politik ve ekonomik gücünü terör devletinin emrine veren ABD ise Tel-Aviv’e terör estirmesi için verdiği yeşil ışığı unutturmaya çalışıp sosyal medyadan algı yapmaya çalışıyor. İşgalci güç İsrail ve “sivillerin hedef alındığına dair bir delil görmediğini” söyleyen ABD’nin oynadıkları tiyatronun amacının saldırılarda ölen Gazzelilerin sayısını azaltmak değil, özellikle Batı kamuoyunda kendilerine yönelecek tepkileri “sivil hassasiyeti” algısıyla azaltmak olduğu belirtiliyor.

İşgalci güç, 360 kilometrekare büyüklüğünde ve 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze’yi, harita üzerinde her birinin ortalama büyüklüğü 0,58 kilometrekareye denk gelen 620 parçaya bölmüş durumda. Bu sayede işgalci güç, “sivil kayıpları azaltmak” için hangi blokun vurulacağını önceden haber verdiğini iddia ediyor. Ancak Filistinli siviller bölgeden çıkmak istese bile, İsrailli yetkililer tarafından paylaşılan farklı haritalardaki çok sayıda tutarsızlık kafa karışıklığı yaratıyor.

On BİNLERİ yerinden ediyor

On BİNLERİ yerinden ediyor

Ancak işgalci güç bazen bir seferde 4-5 bloku aynı anda vuruyor. Gazze gibi nüfus yoğunluğu yüksek bir yerde bir bloka ortalama 3 bin 700 kişi denk geldiği hesaplandığında, on binlerce insanın saatler içerisinde nasıl yer değiştireceği ise tam bir muamma. Bu şekilde işgalci gücün asıl amacının sivillerin güvenli şekilde tahliye edilmesi değil, Batı kamuoyuna karşı tiyatro oynamak olduğu kaydediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, işgalci güç İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuğun öldürüldüğünü belirtti. Öte yandan işgalci güç 360 kilometrekarelik Gazze'nin her noktasında hastane, okul sivil yerleşim yeri ve mülteci kampı demeden vurmaya devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 16 bin kişinin öldürüldüğünü hatırlatan Peeperkorn, "Öldürülenlerin yüzde 70'inden fazlası kadın ve çocuk. 42 binden fazla kişi de yaralandı" dedi. Peeperkorn, "Gazze'de ortalama her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor. Bu anlamda insanlığın en karanlık anına yakın olduğumuzu düşünüyorum. Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var" diye konuştu.