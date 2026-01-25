ABD’nin önceliği Panama ve Grönland

ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), cuma gecesi yayınladığı uzun süredir beklenen Ulusal Savunma Stratejisi ile Washington’ın güvenlik önceliklerinde köklü bir değişikliğe gitti. Yeni belge, Donroe Doktrini olarak bilinen Ulusal Güvenlik Stratejik Belgesi ile uyumlu olarak, ABD anakarası ile Batı Yarımküre’yi merkeze alırken, önceki yönetimlerin aksine Çin’i birincil tehdit olarak konumlandırmıyor. Bu yaklaşım, Başkan Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik askeri hamleleri ve Grönland’ı ABD kontrolüne alma yönündeki tartışmalı girişimleriyle uyumlu bir çizgi izliyor.

Beyaz Saray, dün Trump'ı elinde ABD bayrağı olan bir penguenle Grönland'a yürürken gösteren bir fotoğraf yayınladı

PRATİK ÇIKARLARA ODAKLANMA

Strateji belgesi, geçmiş yönetimleri “Amerikan çıkarlarını ihmal etmekle” suçluyor ve bu ihmallerin ABD ordusunun Panama Kanalı ve Grönland gibi kritik bölgelerdeki erişimini tehlikeye attığını savunuyor. Pentagon’a göre yeni yaklaşım, kamuoyunun “pratik çıkarlarına” odaklanmayı ve “büyük, iddialı ama sonuçsuz stratejilerden” uzaklaşmayı hedefliyor.

AVRUPA’NIN KÜRESEL ÖNEMİ AZALDI

Belgede Avrupa’ya da yer veriliyor ancak kıtanın küresel ağırlığının azaldığı vurgulanıyor. “Avrupa önemli olmaya devam etse de küresel ekonomik güçten aldığı pay giderek küçülüyor” denilen metinde, ABD’nin kıtada varlığını sürdüreceği ancak asıl önceliğin ABD anakarasının savunulması ve Çin’in caydırılması olacağı ifade ediliyor. Güvenlik belgesinin aksine, Avrupa’nın “medeniyet olarak gerilediği” yönündeki sert söylemler ise bu belgede yer almıyor.

KİLİT COĞRAFYALAR VURGUSU

Yeni strateji, ABD’nin Batı Yarımküre’de “kilit coğrafyalardaki erişim ve nüfuzundan artık vazgeçmemesi” gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda Panama Kanalı ve Meksika Körfezi açıkça anılırken, Pentagon’un bu hedefe nasıl ulaşacağına dair somut adımlar sınırlı tutuluyor.

BİLİNDİK TEHDİT LİSTESİ ARTIK YOK

2018’deki ilk Trump yönetimi ve 2022 Biden stratejileri Çin’i ABD güvenliğine yönelik en büyük tehdit olarak tanımlamıştı. 2026 stratejisi ise Çin ile diplomasiyi tamamen dışlamadan, Pasifik’te “güçlü bir caydırıcı savunma” kurulmasını öngörüyor. Rusya, İran ve Kuzey Kore tehdit olarak anılsa da belgede ikincil planda kalıyor. Pentagon’un yeni yol haritası, ABD’nin küresel rolünü yeniden tanımlarken Panama ve Grönland gibi stratejik noktaların Washington için neden vazgeçilmez hale geldiğini de açıkça ortaya koyuyor.

ICE polisi bir kişiyi daha öldürdü

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentindeki protestolar sırasında bir kişi daha Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vuruldu. 100'den fazla gösterici "ICE dışarı" sloganlarıyla olay yerinde toplanırken, federal ICE ekipleri ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı. ICE polisinin göstericilere gaz bombaları ile müdahale ettiği görüldü. Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.







