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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

08:3329/03/2025, Cumartesi
AA
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ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 22 azaldı.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 22 azaldı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 22 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 22-28
Mart haftasında önceki haftaya göre 2 azalarak 484 oldu.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 22 azaldı.

Perşembe gününü 73,34 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,76 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 69,36 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 69,92 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

#ABD
#Sondaj
#Kule

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