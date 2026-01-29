Yeni Şafak
ABD'nin saldırı tehdidi sürerken İran'dan 'stratejik' askeri hamle: Yüzlercesi envantere katıldı

18:2129/01/2026, الخميس
AA
İran, artan tehditler nedeniyle ordu envanterine yeni İHA'ların katıldığını bildirdi.
ABD'nin askeri müdahale baskısı ve tehdidi sürerken İran dikkat çeken askeri bir hamlede bulundu. Yeni tehditler ve İsrail ile 12 günlük savaştan edinilen deneyimler doğrultusunda askeri uzmanlar tarafından geliştirilen 1000 adet "stratejik insansız hava aracının" ordunun muharebe kuvvetlerine teslim edildiği bildirildi.

İran ordusunun, saldırı, keşif ve elektronik harp sınıflarında 1000 adet insansız hava aracını (İHA) envanterine kattığı bildirildi.

'Stratejik güç' orduya teslim edildi

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, yeni tehditler ve İsrail ile 12 günlük savaştan edinilen deneyimler doğrultusunda askeri uzmanlar tarafından geliştirilen 1000 adet "stratejik insansız hava aracı" ordunun muharebe kuvvetlerine teslim edildi.

Saldırı, keşif ve elektronik savaş sınıflarında tasarlandılar

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, belirli sabit ve hareketli hedefleri imha etmek üzere saldırı, keşif ve elektronik savaş sınıflarında tasarlandığı belirtilen İHA'ların ordu envanterine katılmasının muhtemel tehditlere karşı hızlı müdahale ve karşılık verme kapasitelerini artırmayı amaçladığını ifade etti.



