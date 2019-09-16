ABD'nin silah depoları

ABD Haseke, Rakka ve Deir el Zor bölgelerinde bazı buğday siloları ve petrol kuyularını silah deposu olarak kullanıyor. Öte yandan Halep’e bağlı Münbiç ilçesi ile birlikte Haseke, Rakka ve Deir el Zor il sınırları dahilinde 22 askeri üssü bulunan Birleşik Devletler’in Kandil merkezli terör örgütü PKK’ya dönük silah ve cephane sevkiyatı sürüyor.

ABD’nin işgal hattında inşa ettiği silah depolarının en büyüğü ve lojistik yönetim merkezi ise Ayn İsa İlçesinde yer alan 93. Tümen.

Türkiye 25 Nisan 2017 tarihinde Haseke sınırları içerisinde yer alan Karaçok bölgesine hava harekatı düzenledi. Bir dönem PKK’nın Suriye uzantısı PYD saflarında üst düzey yönetici olarak görev yapan Talel Silo, Karaçok’un TSK operasyonu öncesi örgütün para merkezi ve en büyük silah-cephane depolarına sahip olduğunu söyledi. Talel Silo, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada Karaçok Harekatı sonrası ABD-PKK ittifakının topyekun strateji değişikliğine gittiğini söyledi.

İŞGAL HATTINDA ABD’YE AİT 11 DEPO VAR

Yeni Şafak’a bilgi veren Renas kod adlı PKK militanı ise Münbiç, Haseke, Deir el Zor ve Rakka’da ABD’ye ait 11 silah ve lojistik deposu olduğunu belirtti. Aslen Dırbesiyeli olduğunu ve 2008 yılında Üniversite okumak için gittiği Halep’te örgütle tanıştığını anlatan Renas kod adlı PKK militanı, 2016-2018 döneminde PKK’nın lojistik sorumluları arasında yer aldığını kaydetti.

Renas kod adlı PKK militanı şahit olduğu bazı olaylar nedeni ile örgütten uzaklaştığını ancak bölgede yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

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Bir dönem PKK’nın üst düzey lojistik sorumluları arasında yer alan Renas ABD ve PKK’nın silah ve cephane depolarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Karaçok saldırısı ile aralarında üst düzey PKK yöneticilerinin de yer aldığı 80’den fazla militanın öldü. TSK harekatından hemen sonra bölgeye gelen Centcom yetkilileri, bize depoların hacmini küçülterek tüm alana yayın talimatı verdi’. PKK’nın kontrol ettiği bölgelerde 30’dan fazla silah ve cephane deposuna sahip. ABD Özel Kuvvetleri ise silah ve cephanelerini 11 farklı noktada depoladı."

Bu merkezlerin dağılımı şöyle:

1- Çimento fabrikası (Fransız Lafarge şirketine ait Sırrin yakınlarındaki El Çelebiye bölgesinde.)

Fabrika Ayn İsa - Sırrin - Ayn el Arab yolu üzerinde ve Harab Işık isimli askeri havalimanına yakın bir lokasyon.

2-Koniko petrol kuyularında bulanan depolar

3- Süluk - Tel Abyad

4-Haseke-Dırbesiye yolu üzerinde bulunan Tel Beydar bölgesi

5- El Hol bölgesi

6- Haseke-Cebel Abdul Aziz bölgesi

7- Dırbasiye

8- Derik

9- Kabka Siloları - Haseke Kamışlı yolu

10- Müstevdaat Alay- Kamışlı

11- Ayn İsa 93 Tümen, ABD’nin bölgeye taşıdığı silahların PKK’ya teslim edilmeyen kısmının saklandığı yerler.

YÖNETİM MERKEZİ 93. TÜMEN

PKK’nın bölgesel silah ve mühimmat taleplerini doğrudan Şahin Cilo ABD’li sivil ve askeri yetkililere iletiyor. Sonrasında ana dağıtım noktası olarak kullanılan Ayn İsa 93. Tümen’den sevkiyat gerçekleştiriliyor.

Burada binlerce orta, ağır ve hafifi silahla birlikte yüzlerce ton cephane bulunuyor. Şu an Tugay bünyesinde 40’a yakın ABD askeri bulunmakta ve müsteşarlık ve destek koordinatörlüğü yapmaktalar. Ayrıca daha önce Karaçok’ta yer alan hazine buraya taşındı. Bu hazine aracılığıyla PKK militanları ve bölge genelinde görevli tüm sivillerin maaşları bu merkezden ödenmektedir.

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