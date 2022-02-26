Dünya ABDnin Ukrayna Büyükelçiliği vatandaşlarını uyardı En yakın sığınakları bulun
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ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği vatandaşlarını uyardı: En yakın sığınakları bulun

ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını "koşulların bir anda kötüleşebileceği" konusunda uyardı ve ülkedeki ABD vatandaşlarına en yakın sığınakları bulmaları yönünde çağrıda bulundu.

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Haber Merkezi İHA
ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği vatandaşlarını uyardı: En yakın sığınakları bulun
Ukrayna'da halkın sığınaklardaki tedirgin bekleyişi sürüyor.

Rusya, Ukrayna’ya düzenlediği saldırılara aralıksız devam ederken ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği’nden, ülkedeki ABD vatandaşlarının sığınak bulmaları yönünde açıklama geldi.

ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna’da "koşulların bir anda kötüleşebileceği" konusunda uyarıda bulunarak, ülkedeki ABD vatandaşlarına en yakın sığınakları bulmaları yönünde çağrıda bulundu.

Büyükelçilik yaptığı açıklamada, "Ukrayna genelinde güvenlik durumu son derece değişken olmaya devam ediyor ve koşullar bir anda kötüleşebilir. ABD vatandaşları uyanık kalmalı ve en yakın sığınağın veya korunaklı alanının yerini bilmelidir" dedi.

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