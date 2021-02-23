Dünya ABDnin verdiği silahları Türkiyeye sokmak istiyor
AMERİKA

​ABD’nin verdiği silahları Türkiye’ye sokmak istiyor

ABD’nin verdiği silahları Türkiye’ye sokmak istiyor

ABD’nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle PKK’ya verdiği silahlar ve kampta eğitim verilen teröristler kanlı eylemler için Türkiye’ye gönderiliyor. Bölgede sıkı önlemler alan güvenlik güçleri PKK’lı teröristlerin geçişine izin vermiyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
ABD, Suriye’de teröristleri adeta silaha boğdu.
ABD, Suriye’de teröristleri adeta silaha boğdu.

Suriye kuzeyinde DEAŞ ile sözde mücadele kapsamında ABD ile ortaklık yapan PKK, elde ettikleri silah ve teçhizatı kullanarak elemanlarını Türkiye’ye aktarmaya ve Türkiye’yi çatışma alanına çevirmeye çalıştığı bildirildi. HTŞ’nin yıllardır terör örgütü listesinde olduğunu anımsatan güvenlik kaynaklar, İdlib’de radikal grupların bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarına izin verilmediğini vurguladı.

ABD'li komutandan "PKK ile kol kolayız" mesajı
DÜNYA
ABD'li komutandan "PKK ile kol kolayız" mesajı

HTŞ’YE KARŞI HUZUR KORUNUYOR

  • TSK’nın zorlu harekat sahalarından İdlib’de ise mutabakatlar çerçevesinde ateşkes devam ediyor. Türkiye, muhataplarıyla gerekli tedbirleri alıyor, radikal grupların bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemesine izin verilmeyeceğini her fırsatta vurguluyor. HTŞ’nin Türkiye tarafından yıllardır terör örgütü kabul edilmiş bir yapılanma olduğuna işaret eden güvenlik kaynakları, Türkiye’nin İdlib’deki terör örgütleri ve tüm radikal gruplara karşı mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

ABD-PKK iş birliği tescillendi
GÜNDEM
ABD-PKK iş birliği tescillendi

DEAŞ’LA MÜCADELE EDEN TEK ORDU

10 yılı geride kalan Suriye iç savaşında Esed rejimi, DEAŞ, PYD/YPG ve istikrarsızlığı fırsat bilen güçlerin vekalet savaşları ülkeyi yerle bir etti. Bir milyon Suriyelinin öldüğü savaşta 12 milyon sivil de evini terk etti. Bu süreçte ise DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ordu, bölgede başta DEAŞ ve PKK/PYD olmak üzere tüm terörist ve radikal gruplara karşı güvenliği tesis eden Türk Silahlı Kuvvetleri oldu. Türkiye, savaştan kaçarak sığınan 9 milyon Suriyeliye güvenli yaşam sağlıyor. 4 milyonu Türkiye’de konuk edilirken, Suriye kuzeyinde ise 5 milyona yakın Suriyelinin ihtiyaçları karşılanıyor. Operasyonlar sonucunda yaklaşık 450 bini İdlib’de olmak üzere 1 milyondan fazla sivilin güvenli şekilde evlerine dönüşü sağlandı.

ABD’den PKK’ya 60 tırlık yeni sevkiyat
GÜNDEM
ABD’den PKK’ya 60 tırlık yeni sevkiyat
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