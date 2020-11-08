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Dünya ABDnin yeni başkanı Bidenın zaferinin ardından Trump ilk kez görüntülendi
AMERİKA

ABD'nin yeni başkanı Biden'ın zaferinin ardından Trump ilk kez görüntülendi

ABD'nin 45. başkanı Donald Trump'ın oy sayımı sırasında Beyaz Saray'dan ayrıldığı ancak basın mensuplarına haber vermediği gündemi meşgul etmişti. Trump'ın bu süre zarfında golf oynadığı ortaya çıktı. Golf sonrası mağlubiyet haberini alan ve Beyaz Saray'a dönen Trump'ın elinde telefon ile konuşurken ciddi halleri ise gözlerden kaçmadı.

Haber Merkezi Diğer
Trump'ın öfkeli bakışları gözden kaçmadı.
Trump'ın öfkeli bakışları gözden kaçmadı.

Twitter'da aktif olan ancak seçim sonrası açıklama yapmasından bu yana 4 gündür ortalıkta görünmeyen Donald Trump'ın, Biden'ın zaferi açıklandığı sıralarda Sterling, Virginia'daki golf sahasına gittiği ortaya çıktı.

ABD Başkanı'nın karar açıklandığı sıralarda burada olduğu, oyun oynadığı dönmeye yakın da yeni evlenen bir çiftle fotoğraf çektirdiği belirtildi.

Golf sonrası, 20 Ocak'ta kesin olarak ayrılmak zorunda kalacağı Beyaz Saray'a karayoluyla dönen Trump, aracında ciddi bir şekilde telefonda biriyle konuşurken görüldü.

Aracından inen ve Beyaz Saray'a giriş yapan Trump'ın burada kameralara selam vermemesi ve morali bozuk tavırları da dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden’ın zafer ilan etmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, “Gözlemcilerimizin oy sayma alanlarına girmelerine izin verilmedi. 71 milyon yasal oy alarak seçimi kazandım. Gözlemcilerimizin görmesine izin verilmeyen kötü şeyler oldu. Daha önce hiç olmamıştı” dedi.

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