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Dünya

ABD'ye ait bombardıman uçağı: 32 saatlik uçuş yaptı

ABD'ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçağı, Romanya'dan Louisiana'daki hava üssüne 32 saatlik görev uçuşu gerçekleştirdi.

11:15 - 28/07/2024 Pazar
DHA
Foto: DHA
Foto: DHA

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, “B-52 Stratofortress, ABD Avrupa Komutanlığı ve ABD Merkez Komutanlığı operasyon bölgelerine başarılı bir şekilde konuşlandırılmasının ardından Romanya'dan Louisiana'daki Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki ana istasyonlarına giderken 32 saat süren bir görev gerçekleştirdi.


Tatbikatta ayrıca Washington'daki Fairchild Hava Kuvvetleri Üssü ve Kansas'taki McConnell Hava Kuvvetleri Üssü'nden konuşlandırılan KC-135 Stratotanker'ler ve Michigan'daki Selfridge Hava Ulusal Muhafız Üssü'nden A-10 Thunderbolt II uçakları da yer aldı” denildi.


Körfez Savaşı'nda kullanılmıştı

Boeing tarafından üretilen B-52 Stratofortress, ilk uçuşunu 1952'de yaptı. Uçak, 1955'te hizmete girerek, Soğuk Savaş yıllarında Sovyetler Birliği topraklarına nükleer bomba taşınabilmesi amacı ile geliştirilmiştir. Körfez Savaşı'ndaki bombaların çoğu B-52'ler tarafından atılmıştır.


18 Ocak 1957'de 3 B-52B dünya etrafında hiç durmadan uçarak rekor kırmıştır. Bu uçuş 49 saat 19 dakika sürmüştür ve havada 3 kez yakıt ikmali yapılmıştır.

#ABD
#Körfez Savaşı
#Romanya
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