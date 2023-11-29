Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 200 tır insani yardım ulaştı

Dünyanın gözü önünde çocuk yaşlı demeden 15 binden fazla Gazzeliyi katleden İsrail’in Savunma Bakanı Yoav Galant, Hamas’ı destekleyen herkesin kim olursa olsun ölmesini istediğini söyledi. Tel Aviv’de basın toplantısı düzenleyen Galant, “Benim için AK47 ve teçhizatlı bir ‘terörist’ ile üç parçalı takım elbise giyen ve dünyanın başka yerlerine seyahat eden bir terörist arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi ölmeli.” dedi.