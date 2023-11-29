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Dünya

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 200 tır insani yardım ulaştı

İsrail ile Hamas arasında, çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatı kapsamında, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, salı günü 200 yardım tırı girdi.

16:13 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 16:14 - 29/11/2023 Çarşamba
AA
Yardım tırları Gazze Şeridi'ne girdi.

Yardım tırları Gazze Şeridi'ne girdi.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşan yardımlara ilişkin bilgi verdi.


Gazze Şeridi'ne dün 200 tır yardım ulaştığını aktaran Ebu Muhsin, gaz yüklü 4 ve 150 bin litre dizel yüklü 3 tırının yanı sıra yardımların su, gıda ve ilaçtan oluştuğunu kaydetti.


Ebu Muhsin, bugün de insani yardım girişinin devam etmesinin beklendiğini ifade etti.


İsrail ile Hamas arasındaki, çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) başlamıştı.


Hamas, "insani ara"nın, esir takasının yanı sıra Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

Ateşkes 2 gün daha uzatılmıştı

Katar, 27 Kasım'da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını açıklamıştı.



#gazze
#Refah
#yardım
2 gün önce
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