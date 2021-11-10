AB'nin yaptırım uyguladığı Belarus'a Rusya'dan destek: Kabul edilemez

Avrupa Birliği, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'yu, göçmenleri kolay giriş vaadiyle AB sınırına toplamakla suçladı.

Gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, sınırdaki durum hususunda Polonya ve Litvanya’nın kendilerine başvurmadığını belirtti.

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"RUSYA'YI SUÇLUYORLAR"

Lavrov, "Onlar sadece şiddetli açıklamalar yapıyorlar, Belarus'u ve aynı zamanda Rusya'yı suçluyorlar." dedi.

Belarus’un sınırlarındaki duruma ilişkin istişarede bulunmayı, anlaşma sağlamayı ve uluslararası hukuk zemininde çözmeyi önerdiğini hatırlatan Lavrov, bu durumun kamuoyunda hiç gündeme getirilmediğine dikkati çekti.

Batılı ülkelerin Belarus’a uyguladığı ekonomik yaptırımları eleştiren Lavrov, "Bize göre ekonomik yaptırımlar, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlere karşı koymak için yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla ancak son çare olarak kullanılabilir. Bu bağlamda, uluslararası hukukla çelişen tek taraflı zorlayıcı önlemlerin, Batı'ya karşı olan hükümetler üzerinde baskı oluşturmak için kullanılması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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