Dünya ABnin yaptırım uyguladığı Belarusa Rusyadan destek Kabul edilemez
AVRUPA

AB'nin yaptırım uyguladığı Belarus'a Rusya'dan destek: Kabul edilemez

Avrupa Birliği ile yaşadığı 'göç' krizi nedeniyle yaptırımların hedefi haline gelen Belarus'a, Rusya arka çıktı. Moskova yönetimi, yaptırımlara karşı çıkarak, Batı'ya karşı olan hükümetlerin üzerinde uluslararası hukukla çelişen önlemlerin, baskı olarak kullanılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
ABnin yaptırım uyguladığı Belarusa Rusyadan destek: Kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov

Avrupa Birliği, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'yu, göçmenleri kolay giriş vaadiyle AB sınırına toplamakla suçladı.

Gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, sınırdaki durum hususunda Polonya ve Litvanya’nın kendilerine başvurmadığını belirtti.

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"RUSYA'YI SUÇLUYORLAR"

Lavrov, "Onlar sadece şiddetli açıklamalar yapıyorlar, Belarus'u ve aynı zamanda Rusya'yı suçluyorlar." dedi.

Belarus’un sınırlarındaki duruma ilişkin istişarede bulunmayı, anlaşma sağlamayı ve uluslararası hukuk zemininde çözmeyi önerdiğini hatırlatan Lavrov, bu durumun kamuoyunda hiç gündeme getirilmediğine dikkati çekti.

Batılı ülkelerin Belarus’a uyguladığı ekonomik yaptırımları eleştiren Lavrov, "Bize göre ekonomik yaptırımlar, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlere karşı koymak için yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla ancak son çare olarak kullanılabilir. Bu bağlamda, uluslararası hukukla çelişen tek taraflı zorlayıcı önlemlerin, Batı'ya karşı olan hükümetler üzerinde baskı oluşturmak için kullanılması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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Avrupa'nın ilk göçmen duvarı inşa edilmeye başladı: 500 kilometre boyunca uzanacak
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Litvanya, Orta Doğu ve diğer bölgelerden gelen göçmenlerin bu yıl Beyaz Rusya'dan girmeye başlamasının ardından sınırına çelik duvar örmeye başladı. <br><br>
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Bununla birlikte, Avrupa Birliği (AB) Belarus’u, göçmenleri bloğa baskı yapmanın bir yolu olarak, toprakları üzerinden AB ülkeleri olan Polonya, Litvanya ve Letonya'ya girmeye teşvik etmekle suçladı. Belarus ise bu iddiayı defalarca reddetti, ancak Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, AB yaptırımları kaynakları tükettiğinden ülkesinin artık göçmenleri durdurmayacağını söyledi.<br><br><br><br>
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Ardından, üç AB ülkesi de göçmenleri durdurmak için sınıra jiletli teller yerleştirdi. Geçen hafta Litvanya, 3.4 metrelik yüksek çelik çitin ilk uzantılarını 0,6 metre jiletli tel ile örtmeye başladı.<br><br>
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Güney Litvanya'daki sınır muhafızı Virgilijus Raugale, \"Muhtemelen tamamen aşılmaz bir engel inşa etmek imkansız, bu yüzden bu engelin de geçileceğini düşünüyorum. Fakat göçmenlerin bu duvarı aşması uzun zaman alacak ve gerekli zaman içinde tepki verebileceğiz\" diye konuştu.<br><br>
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Litvanya, önümüzdeki yılın Eylül ayına kadar 500 kilometre boyunca uzanan duvarı inşa etmek için 152 milyon euro kaynak ayırdı. Duvar, yanında 3 metre yüksekliğinde bir sarmal jiletli tel yığını ve video gözetim ekipmanı ile tamamlanacak. Öte yandan, Ağustos ayından önce bu yıl Belarus'tan 4 binden fazla göçmen Litvanya'ya girdi. Litvanya Sınır Muhafızları Servisi, Ekim ayında girmeye çalışan 2 bin 300'ü de dahil olmak üzere, o zamandan beri 5 bin 600'den fazla göçmenin ülkeye girmesinin engellendiğini açıkladı.<br><br><br><br>
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Bu arada Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus askerlerinin sınırın hemen ötesindeki Polonya birliklerine ateş açmakla tehdit ettiğini ve bunun ortak sınırlardaki göçmenler üzerindeki bir krizi tırmandırma girişimi olduğunu öne sürdü.<br><br>
Avrupa'nın ilk göçmen duvarı inşa edilmeye başladı: 500 kilometre boyunca uzanacak
AB ülkesi Litvanya, Trump dönemi ABD'sindeki benzer bir göçmen duvarı inşa etmeye başladı. Son 3 ay içinde Belarus üzerinden 5 bini aşkın Orta Doğulu ve Afrikalı göçmenin ülkeye girmeye çalıştığını aktaran Litvanyalı yetkililer, sınırlarda 3,5 metre yükseliğinde bir jiletli çelik tel örmeye başladı. 500 kilometre boyunca uzanacak olan duvarın gelecek Eylül ayında tamamlanacağı bildirildi.

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