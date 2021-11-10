Dünya Rus savaş uçakları Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi
ASYA

Rus savaş uçakları Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, iki TU-22M3 bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi. Açıklamada, "Uçakların uçuşu sırasında, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin yer kontrol noktaları ile etkileşim konuları çalışıldı" denildi.

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Haber Merkezi AA
Rus savaş uçakları Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi
Putin ve Lukaşenko, söz konusu kararname kapsamında iki ülke arasında “Birlik Devleti Savaş Doktrini”ni de onaylamışlardı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki Rus TU-22M3 bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu yaptığı belirtildi.

Açıklamada, “Uçakların uçuşu sırasında, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin yer kontrol noktaları ile etkileşim konuları çalışıldı denildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 4 Kasım’da, ekonomik ve sosyal alanlarda iki ülkenin entegrasyonuna yönelik “Birlik Devleti programını” onaylayan kararnameyi imzalamıştı.

Putin ve Lukaşenko, söz konusu kararname kapsamında iki ülke arasında “Birlik Devleti Savaş Doktrini”ni de onaylamışlardı.

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