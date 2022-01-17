Abu Dabi'de Husilerin SİHA saldırısı sonrası üç yakıt tankerinde patlama

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi'deki Musaffah bölgesine SİHA ile saldırı düzenlendi. Saldırının 3 yakıt tankerinde patlamaya neden olduğu kaydedildi. Patlama sonrasında, BAE ulusal petrol şirketi ADNOC ile Abu Dabi Uluslararası Havalimanı yakınında yangın çıktığı aktarıldı.
- Saldırı nedeniyle ciddi bir hasarın oluşmadığı ifade edilirken, ölü ve yaralı bilgisine ise yer verilmedi.
Açıklama yapılacak
Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesire televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine yönelik düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurdu.