Dünya Abu Dabide Husilerin SİHA saldırısı sonrası üç yakıt tankerinde patlama
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Abu Dabi'de Husilerin SİHA saldırısı sonrası üç yakıt tankerinde patlama

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, Yemen'deki İran destekli Husilerin silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana geldiği belirtildi. Saldırıyı Yemen'deki İran destekli Husiler üstlendi

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Haber Merkezi AA
Abu Dabide Husilerin SİHA saldırısı sonrası üç yakıt tankerinde patlama
Abu Dabi'de Husilerin SİHA saldırısı sonrası üç yakıt tankerinde patlama

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi'deki Musaffah bölgesine SİHA ile saldırı düzenlendi. Saldırının 3 yakıt tankerinde patlamaya neden olduğu kaydedildi. Patlama sonrasında, BAE ulusal petrol şirketi ADNOC ile Abu Dabi Uluslararası Havalimanı yakınında yangın çıktığı aktarıldı.

  • Saldırı nedeniyle ciddi bir hasarın oluşmadığı ifade edilirken, ölü ve yaralı bilgisine ise yer verilmedi.

Açıklama yapılacak

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesire televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine yönelik düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurdu.

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