Dünya Acı veren Kudüs raporu 1 yılda 349 Müslüman şehit edildi
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Acı veren Kudüs raporu: 1 yılda 349 Müslüman şehit edildi

Mirasımız Derneği’nin “2021 Kudüs Raporu” işgal devletinin Kudüs’teki saldırganlığını ve yıkımını gözler önüne seriyor. Bu yıl Kudüs’te 349 Müslüman katledildi. 3 bin kişi Mescid-i Aksa’yı fanatik Yahudilerden korumaya çalışırken tutuklandı. İsrail güçleri 500 eve baskın düzenledi. Müslümanların işlettiği iş yerlerine 4,5 milyon dolar ceza kesildi. Ambargo ile Kudüs’teki yoksulluk oranı yüzde 85’e çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Acı veren Kudüs raporu: 1 yılda 349 Müslüman şehit edildi
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İsrail, işgal altında tuttuğu Kudüs’te yıkım ve katliama hız verdi. Mirasımız Derneği, “2021 Kudüs Raporu” başlığı ile işgal rejiminin Kudüs’te uyguladığı hak ihlalleri, baskı, yıkım ve tutuklamaları içeren bir rapor yayınladı. 2021’in Kudüs Müslümanları için çok zor geçtiğini anlatan Mirasımız Derneği Başkanı Muhammet Demirci şu bilgileri verdi:

Muhammet Demirci
Muhammet Demirci

1 YILDA 349 ŞEHİT

  • “37 bin fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’yı ele geçirmek için birçok saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 12’si Mescid-i Aksa’da olmak üzere Kudüs genelinde 349 Müslüman şehit edildi. Bu yıl Siyonistler ilk defa Mescid-i Aksa’ya İsrail bayrağı çekti, Aksa’nın içinde ayinler düzenledi. İsrail 491’i çocuk 105’i kadın, toplam 2 bin 401 Müslümanı, Aksa’yı saldırılara karşı korurken tutukladı.”

İsrailli işgalciler bu yıl Mescid-i Aksa’ya defalarca baskın ndüzenledi.
İsrailli işgalciler bu yıl Mescid-i Aksa’ya defalarca baskın ndüzenledi.

MÜSLÜMANLARA AĞIR CEZA

Kudüs’teki baskın ve yasakların her geçen gün arttığını kaydeden Demirci, “İşgalciler başta Müslümanlara ait Silvan, Cebelü’l Mükebbir ve el-İseviyye mahallelerinde ev baskınlarını rutin hale getirdi. Bu yıl 517 eve baskın düzenlendi. Dükkan, fabrika, atölye gibi ticari müesseselere 214 defa baskın yapıldı. Bu evlere ve ticari mekanlara 4 milyon 600 bin dolar ceza ve vergi kesti” dedi.

Mescid-i Aksa’yı fanatik Yahudilerden nkoruyan 3 bine yakın kişi tutuklandı. İ
Mescid-i Aksa’yı fanatik Yahudilerden nkoruyan 3 bine yakın kişi tutuklandı. İ

YOKSULLUK ARTTI

Yıllardır uygulanan ekonomik ambargo ile Kudüs’teki yoksulluk oranının yüzde 85’e çıktığını vurgulayan Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önceki yıl 17 bin civarında çalışabilir Kudüslü işsizken, bu yılki işsizlik rakamı 21 bine yükseldi. Müslümanların ekili arazileri fanatik Yahudilerce basıldı. 2 bin 600 yetişmiş zeytin ağacı hasat döneminde kesilip yakılarak yok edildi.”

İşgalci İsrail polisi Kudüs'te Filistinlilere düzenlediği saldırıda bir kişiyi yaraladı
DÜNYA
İşgalci İsrail polisi Kudüs'te Filistinlilere düzenlediği saldırıda bir kişiyi yaraladı

Kudüs'te Müslümanların çığlıkları yankılanıyor: Filistinliler Aksa için direniyor
FOTOĞRAF 19
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İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor.
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İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 215 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.
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İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralandı, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirildi.
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Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek, 10 kişiyi yaraladı.
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İsrail güçlerinin, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve müdahalesi artarak devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde MEscid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti.
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Mescid-i Aksa’da ibadet eden saldıran İsrail güçleri, gerçek mermi göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. İsrail güçlerinin müdahalesinde en az 200 Filistinli yaralandı
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Filistin Kızılayı, yaralılar yüzünde ve gözlerinde ciddi yaralanmalar meydana geldiğini açıklarken İsrail güçlerinin, sağlık ekiplerin yaralıları tahliye etmek için bölgeye girmelerine izin vermediğini açıkladı.
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Kudüs'te Müslümanların çığlıkları yankılanıyor: Filistinliler Aksa için direniyor
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, işgalci Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tuttukları sırada İsrail güçlerinin saldırısına uğradı. Sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirdi. İsrail polisi, Filistinlilere gaz bombası ve ses bombasıyla saldırdı.
İşgalci İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi daha yıktı
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İşgalci İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi daha yıktı
İşgalci İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 2 evi yerle bir etti. İsrail'in Kudüs Belediyesi'ne bağlı iş makineleri, Doğu Kudüs'ün Sevahire ve Silvan beldelerinde İsrail güçlerinin himayesinde Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

Evlerin, inşaat ruhsatları olmadığı bahanesiyle yıkıldığı belirtildi.

Sevahire'deki yıkıma direnen Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanırken, İsrail polisi göstericilere göz yaşartıcı gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.

Resmi Filistin Enformasyon Merkezi'nin verilerine göre, İsrail'in 1967 işgalinden bu yana Kudüs'te yıktığı ev sayısının bin 900'den fazla olduğu kaydediliyor.
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