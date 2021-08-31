Afganistan’dan ayrılan son ABD askerinin fotoğrafı

Afganistan eski Başbakanı Gülbeddin Hikmetyar Yeni Şafak'a konuştu: Türklerin gitmesine gerek yok dedim

Afganistan'ın eski Başbakanı ve Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar, Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Türkiye'den beklenti içinde olduklarını kaydeden Hikmetyar, 'Türkiye buna muktedirdir. Afganlar olarak Türkiye'yi bu sürece dahil ediyoruz. Komşularımız zor yaparlar ama Türkiye bunu yapabilir.' ifadelerini kullandı.