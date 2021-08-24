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AMERİKA

Afganistan'ı birlikte soydular: ABD ve iş birlikçileri milyarlarca dolarlık yolsuzluk sistemi kurdu

Taliban güçlerinin Afganistan’ın tamamını ele geçirmesinin ardından WikiLeaks’in yeniden yayımladığı CIA raporları, ülkenin ABD ve iş birlikçileri eliyle nasıl soyulduğunu bir kez daha gündeme getirdi. Belgelere göre işgalin zirve yaptığı yıllarda hem ABD ordusu hem de atadığı yöneticiler milyarlarca doları Afganistan üzerinden kaçırıp dışarıda akladılar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Afganistanı birlikte soydular: ABD ve iş birlikçileri milyarlarca dolarlık yolsuzluk sistemi kurdu
Fotoğraf: Arşiv

MUHAMMED VEFA YÜREKLİ

WikiLeaks, 2010 yılında sızdırdığı ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Afganistan’daki yolsuzluk sistemini ifşa eden raporlarını yeniden gündeme getirdi. Belgelere göre, Afganistan’da elde edilen yasa dışı gelir, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) aklanıyor ve ABD de bu duruma göz yumuyor. Afganistan’ın son Devlet Başkanı Eşref Gani’nin de yanında 164 milyon dolarla BAE’ye kaçtığı iddia edilmişti. Sadece yozlaşmış Afgan yöneticilerin değil, ABD ordusunun da Afganistan’da değeri 1 trilyon dolara yaklaşan “yanlış” harcamalar yapması dikkatlerden kaçmadı. Belgeler, Afganistan’da amacın savaş değil ekonomik talan olduğunu ortaya koydu.

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İKİ KALEMDE 725 MİLYON DOLAR

  • ABD resmî belgelerinde yer verilen harcamalara göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın 2008 yılında Afgan hükûmeti için G222 tipi 20 kargo uçağını 549 milyon dolara ihale ettiği belirtiliyor. Ancak uçaklar satın alındıktan sonra güvenilmez oldukları gerekçesiyle Kabil Havaalanı’nda hurdaya çıkartılıyor. Yine ABD tarafından ihalesi yapılan Gardez kenti ile Host vilayeti arasındaki 101 kilometrelik yol için 176 milyon dolar harcandığı, yol tamamlandıktan bir ay sonra yapılan incelemelerde, yolun tamamen kullanılamaz halde olduğu ortaya çıktı.

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BÜYÜKELÇİDEN AL HABERİ

Afganistan’da dönemin ABD Büyükelçisi Karl Eikenberry’nin raporları da ülkedeki sermayenin çoğu zaman Kabil’den Dubai’ye gönderildiğini ortaya koydu. Raporlara göre, dönemin Devlet Başkanı Hamit Karzai’nin kardeşi Mahmut Karzai ve Başkan Yardımcısı Muhammet Fehim gibi nüfuzlu kişiler kuryelik yapıyor ve parayı yurt dışına çıkarıyor. Eikenberry’nin raporunda, “Uyuşturucu kaçakçıları, yolsuzluk yapan hükûmet yetkilileri ve yasal işletmeciler, Afganistan’dan milyonlarca doları çıkarmaya bakıyor” ifadelerine yer verildi ve ABD, ülkedeki yolsuzluk faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.

SAHTE ŞİRKETLER ÜZERİNDEN KREDİ

  • Yayımlanan belgelerde, ülkedeki yolsuzluk faaliyetlerinin ülke ekonomisine verdiği büyük zarar da günyüzüne çıktı. Belgelere göre, Kabil Bankası Başkanı Sherkhan Farnood’un da aralarında olduğu bir grup yönetici, bakanlara, yetkililere ve aşiret liderlerine kredi vermek için sahte firmalar kurdu ve bu ağ üzerinden komisyon karşılığında kredi çıkardı. Rapora göre bu yöntemle Dubai’den 35 lüks villaya 160 milyon dolar harcandı.

52 MİLYON DOLARLA YAKALANDI

Sızdırılan CIA belgelerine göre 2009 yılının Ekim ayında, Ahmet Şah Mesud’un küçük kardeşi, dönemin Afganistan Devlet Başkan Yardımcısı Ahmed Ziya Mesud, 52 milyon dolar nakitle Dubai’ye uçmak üzereyken ABD ve BAE’li yetkililer tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ancak Mesud, soruşturma yapılmadan para dolu valizlerle serbest bırakıldı ve Dubai’ye girmesine müsaade edildi.

İsveç, uçağını pazarlamak istedi

  • WikiLeaks’in yayımladığı bir diğer belgede ise, İsveç’in, Afganistan’da bombardımanlar düzenleyerek, ürettiği savaş uçaklarının reklamını yapmak istediği ortaya çıktı. 2008 yılında sızdırılan belgelere göre İsveç, JAS-39 Gripen savaş uçaklarını tanıtma amacıyla, Afganistan’da hava saldırıları düzenlemek istedi. Belgelerde, İsveçli yetkililerin, savaş uçaklarını Afganistan’a göndererek hem ülkenin hava kuvvetlerinin tecrübe kazanmasını hem de silah pazarında uçakların reklamının yapılmasını amaçladıkları belirtildi.

CIA’in işgal kozu feministler

WikiLeaks’in Afganistan belgeleri, Almanya ve Fransa’nın Afganistan işgaline halk nezdinde muhalefeti azaltmak için CIA’in planladığı stratejileri de ortaya koydu. Raporda Avrupa’da halkın tepkisinin azaltılması için feminizmin kullanılmasının tavsiye edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

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