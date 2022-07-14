Dünya Afrika ile kazan kazan modeli tuttu Kara kıtaya Türk imzası
AFRİKA

Afrika ile kazan kazan modeli tuttu: Kara kıtaya Türk imzası

Dışişleri Bakanlığı Batı ve Orta Afrika Müdürü Nur Sağman, Afrika’daki büyükelçilik sayısının 44’e yükseldiğini, bunun ilişkilere olumlu yansıdığını söyledi. Kıtada Türk şirketlerin üstlendiği projelerin tutarının 80 milyar dolara ulaştığını anlatan Sağman, “Kazan kazan modeliyle iki taraf da kazançlı çıkıyor. İkili ticaretimizi 75 milyar dolara taşıma yönünde hedefimiz var” dedi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​Afrika ile kazan kazan modeli tuttu: Kara kıtaya Türk imzası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Dışişleri Bakanlığı Batı ve orta Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Nur Sağman, Afrika’nın geleceğin değil tam da bugünün kıtası olduğunu söyledi. 2015-2018 yılları arasında büyükelçi olarak bulunduğu Gine’nin kendisine Afrika’yı tanıttığını kaydeden Sağman, Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Sağman, son 20 yılda Türkiye-Afrika ilişkilerinin geldiği noktayı ve geleceğini şöyle anlattı:

BÜYÜKELÇİ SAYISI 44 OLDU

“Afrika ülkeleriyle ilişkilerimiz son 20 yılda birçok farklı alanda çok önemli mesafeler kat etti. Afrika ülkeleriyle siyasi, ticari, ekonomik, kültürel, güvenlik, savunma, askeri birçok alanda iş birliğimiz katlanarak artıyor. Ülkemizin 2002 yılında kıtada bulunan büyükelçilik sayısı 12 iken bugün sayı kıtanın çok büyük bir bölümünü kapsayarak 44’e yükseldi. Bu sayının 50’ye ulaşmasını hedefliyoruz. Bugün Afrika ülkelerinin Ankara’daki büyükelçilik sayısı 38’e yükselmiş vaziyette.

TRT AFRİKA DEVREYE GİRECEK

Bazı yabancı medya organları ideolojik ya da ulusal çıkarları üzerinden Afrika’yı yoksulluk, çatışma, hastalık, istikrarsızlık etrafında betimliyor. Bu yaklaşım Afrika’nın gerçek imajını yansıtmıyor. Son yıllarda Afrika’ya bakarken yüksek büyüme oranlarını görmemiz lazım. İstikrarın arttığını da görmek lazım. Türkiye bu yanlış algıyı değiştirmek için birçok yeni atılım yapıyor. Son örneği henüz yeni yayın hayatına başlayan TRT Fransa. Yakında TRT Afrika’nın da devreye gireceğini biliyoruz.

KAZAN KAZAN MODELİ

‘Kazan kazan’ modeli eşit ortaklık temelinde yani her iki tarafın eşit ve adil kazanç sağladığı, halkları önceleyen, şeffaf bir iş birliğinden söz ediyoruz. Kazan kazan modeli tam da ülkemizin girişimci ve insani dış politikasının bir yansımasını oluşturuyor. Biz Afrika’da iş yapıyorsak oraya tecrübemizi de götürüyoruz. İstihdam da sağlıyoruz. Dolayısıyla buradan her iki taraf da kazançlı çıkıyor.

35 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Ticaret hacmi 2003 yılında 5 milyar dolar seviyesindeyken bugün 35 milyar dolardan bahsediyoruz. Türk şirketlerin üstlendiği projeler var, 80 milyar dolara ulaşmış vaziyette. Yatırımlarımız da 6 milyar dolara ulaştı. Çok ciddi bir konuma sahip ülkemiz. İkili ticaretimize önce 50 milyar dolar sonra 75 milyar dolara taşıma yönünde bir hedefimiz var.

SAVUNMA ALANINA YOĞUN İLGİ

Tabi buna ilaveten savunma sanayi ve askeri alandaki ilişkilerimizde bahsetmemiz lazım. Afrika’da son dönemde artan bir terör tehdidi var. Ülkemizde bu alanda bir dünya markası haline geldi. İster istemez bu alanda da Afrikalı dostlarımız yoğun ilgi gösteriyorlar.”

En fazla ziyareti Erdoğan yaptı

Nur Sağman, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Hanımefendi’ye çok büyük bir teveccüh var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Afrika’da doğudan batıya, kuzeyden güneye birçok ülkeyi ziyaret etti. 31 farklı ülkeden ve 52 ziyaretten bahsediyoruz. Yani Cumhurbaşkanımız Afrika’da en fazla ülkeyi ziyaret eden dünya liderleri arasında. Belki ilk lider” dedi.

Kara kıtanın beyaz insanları 'Albinoslar'
FOTOĞRAF 12
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Albinizm, canlılara renk veren melanin pigmentinin üretimini kısmen veya tamamen engelleyen genetik değişimlerin sonucu olarak ortaya çıkıyor.
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Dünyanın dört bir tarafında albinos olarak dünyaya gelen milyonlarca kişi, çocukluktan itibaren birçok sorunla karşılaşırken Afrika'da bu kişiler ölüm tehditleri dahi alabiliyor.
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Batı Afrika ülkesi Mali'nin başkenti Bamako'nun Kulikoro bölgesinde yaşayan 36 yaşındaki albinos Rokia Sinayogo, zorlu hayat hikayesini anlattı.
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Eşi ve 8 çocuğuyla tek odalı kiralık evde yaşayan Sinayogo, ten rengi beyaz olduğu için çok büyük sıkıntılar çektiklerini ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.<br>
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Anne ve babasının siyahi olduğunu belirten Sinayogo, 6 kardeş olduklarını; 2 kardeşinin kendisi gibi albinos, 3'ünün ise siyahi olduğunu anlattı.<br>
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\"Siyahiler arasında beyaz olmaktan şikayetçi değilim. Allah bu şekilde olmamı istedi.\" diyen Sinayogo, şöyle devam etti:<br>
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\"Çocukken bazı arkadaşlarım benimle oynar, bazıları da oynamazdı. Benimle oynamak istemeyenlerin düşüncesi, kendilerine yaklaşırsam onların da beyaz olacağı korkusu idi. Beni oyuna almadıklarında kendimi farklı hissediyordum ancak kötü hissetmiyordum. 'Neden ben böyleyim, neden beni aralarına almıyorlar' diye düşünürdüm. Şu anda da beyaz olmamdan dolayı her işte çalışamıyorum, rahat hareket edemiyorum, insanlar benden tiksiniyor.\"<br>
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Sinayogo, ilk eşi öldükten sonra ikinci evliliğini yaptığını, çamaşır yıkayarak geçimini sağlamaya çalıştığını ancak beyaz olduğu için bu işi de çok yapamadığını, eşinin ise boyacılık yaparak para kazanmaya çalıştığını anlattı.<br>
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Çocuklarının siyahi olduğunu belirten Sinayogo, kendisi albinos olduğu için çocuklarının dışlandığını; insanların kızlarıyla evlenirse doğacak çocukların da beyaz olmasından korktuklarını ifade etti.<br><br>Renginden dolayı yaşadığı yeri bırakıp gitmeyi düşünmediğini, gidecek durumunun da olmadığını söyleyen Sinayogo, şunları kaydetti:<br><br>\"Burayı bırakıp başka bir yere gidecek gücüm yok. Nereye gideceğim? Kömür, odun satarak hayatımı kazanıyordum. Şu anda kömür, odun da satamıyorum. Kömür işi bitince yemek satmaya çalıştım ama o da olmadı. Benden tiksiniyorlar. Boyacı olan kocamla ufak tefek işler yaparak kendimizi geçindirmeye çalışıyoruz.\"<br><br>
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Sinayogo, ayrım gözetmeksizin tüm insanların aynı olduğunu düşündüğünü dile getirerek \"Albinos ya da değil, herkesi severim. Beyaz ya da siyahi Allah hepimizi o şekilde yaratmış. Albinoslarla yaşamanın diğerleriyle yaşamaktan farksız olduğunu düşünüyorum.\" dedi.<br>
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Rokia'nın eşi İbrtahim Kourouma, yaşadığı bölgedeki caminin boyasını yaparken Rokia'yı gördüğünü ve çok iyi bir insan olduğunu anlayınca sevdiğini ve evlendiklerini anlattı.<br><br>Evlendikten sonra büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Kourouma, \"Albinos bir kadınla evlendiğim için insanlar beni dışladı. Benden uzaklaştı. İş bulma oranım düştü.\" diye konuştu.
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Kourouma, tüm zorluklara rağmen eşinden memnun olduğunu vurgulayarak \"Benim de ona bir zararım olmadı. Onunla evlenmeye karar verdiğimde insanlar beni uyardı. Onları dinlemedim ve evlendim. Çünkü onu çok seviyordum.\" ifadelerini kullandı.<br>
Kara kıtanın beyaz insanları 'Albinoslar'
Dünyanın dört bir yanında farklı görünüşlerinden dolayı ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine maruz kalan albinoslar, Afrika kıtasında ise batıl inançlar nedeniyle kötü muamele ve ölüm tehdidine maruz kalıyor.
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