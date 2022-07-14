​Afrika ile kazan kazan modeli tuttu: Kara kıtaya Türk imzası

Dışişleri Bakanlığı Batı ve orta Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Nur Sağman, Afrika’nın geleceğin değil tam da bugünün kıtası olduğunu söyledi. 2015-2018 yılları arasında büyükelçi olarak bulunduğu Gine’nin kendisine Afrika’yı tanıttığını kaydeden Sağman, Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Sağman, son 20 yılda Türkiye-Afrika ilişkilerinin geldiği noktayı ve geleceğini şöyle anlattı:

BÜYÜKELÇİ SAYISI 44 OLDU

“Afrika ülkeleriyle ilişkilerimiz son 20 yılda birçok farklı alanda çok önemli mesafeler kat etti. Afrika ülkeleriyle siyasi, ticari, ekonomik, kültürel, güvenlik, savunma, askeri birçok alanda iş birliğimiz katlanarak artıyor. Ülkemizin 2002 yılında kıtada bulunan büyükelçilik sayısı 12 iken bugün sayı kıtanın çok büyük bir bölümünü kapsayarak 44’e yükseldi. Bu sayının 50’ye ulaşmasını hedefliyoruz. Bugün Afrika ülkelerinin Ankara’daki büyükelçilik sayısı 38’e yükselmiş vaziyette.

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TRT AFRİKA DEVREYE GİRECEK

Bazı yabancı medya organları ideolojik ya da ulusal çıkarları üzerinden Afrika’yı yoksulluk, çatışma, hastalık, istikrarsızlık etrafında betimliyor. Bu yaklaşım Afrika’nın gerçek imajını yansıtmıyor. Son yıllarda Afrika’ya bakarken yüksek büyüme oranlarını görmemiz lazım. İstikrarın arttığını da görmek lazım. Türkiye bu yanlış algıyı değiştirmek için birçok yeni atılım yapıyor. Son örneği henüz yeni yayın hayatına başlayan TRT Fransa. Yakında TRT Afrika’nın da devreye gireceğini biliyoruz.

KAZAN KAZAN MODELİ

‘Kazan kazan’ modeli eşit ortaklık temelinde yani her iki tarafın eşit ve adil kazanç sağladığı, halkları önceleyen, şeffaf bir iş birliğinden söz ediyoruz. Kazan kazan modeli tam da ülkemizin girişimci ve insani dış politikasının bir yansımasını oluşturuyor. Biz Afrika’da iş yapıyorsak oraya tecrübemizi de götürüyoruz. İstihdam da sağlıyoruz. Dolayısıyla buradan her iki taraf da kazançlı çıkıyor.

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35 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Ticaret hacmi 2003 yılında 5 milyar dolar seviyesindeyken bugün 35 milyar dolardan bahsediyoruz. Türk şirketlerin üstlendiği projeler var, 80 milyar dolara ulaşmış vaziyette. Yatırımlarımız da 6 milyar dolara ulaştı. Çok ciddi bir konuma sahip ülkemiz. İkili ticaretimize önce 50 milyar dolar sonra 75 milyar dolara taşıma yönünde bir hedefimiz var.

SAVUNMA ALANINA YOĞUN İLGİ

Tabi buna ilaveten savunma sanayi ve askeri alandaki ilişkilerimizde bahsetmemiz lazım. Afrika’da son dönemde artan bir terör tehdidi var. Ülkemizde bu alanda bir dünya markası haline geldi. İster istemez bu alanda da Afrikalı dostlarımız yoğun ilgi gösteriyorlar.”

En fazla ziyareti Erdoğan yaptı

Nur Sağman, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Hanımefendi’ye çok büyük bir teveccüh var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Afrika’da doğudan batıya, kuzeyden güneye birçok ülkeyi ziyaret etti. 31 farklı ülkeden ve 52 ziyaretten bahsediyoruz. Yani Cumhurbaşkanımız Afrika’da en fazla ülkeyi ziyaret eden dünya liderleri arasında. Belki ilk lider” dedi.

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