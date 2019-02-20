Dünya Afrikada sessiz devrim
AFRİKA

Afrika'da sessiz devrim

Afrika ülkeleri, robot teknolojisinden uydu sistemlerine, çevreye duyarlı araçlardan sağlık alanına kadar bilim, teknoloji ve inovasyon alanında attıkları adımlarla kıta için "devrim niteliğinde" gelişmeler yaşıyor. Kıtanın farklı yerlerinde bilim, teknoloji ve inovasyon alanında çeşitli konferans ve paneller düzenlenirken, Afrikalı öğrenciler uluslararası teknoloji yarışmalarında madalyalar alıyor, inovasyon kentleri kuruluyor ve uluslararası firmalarla ortak projeler yürütülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Affrika Kıtası (Arşiv)
Affrika Kıtası (Arşiv)

NİJERYA

Terör ve çatışmalarla gündeme gelen Nijerya, robot teknolojisinde ilerliyor. Çin’de düzenlenen 2018 Dünya Genç Robot Yarışmasın’da Nijeryalı öğrenciler, su alanında geliştirdikleri robot teknolojisi ile mühendislik alanında altın madalya kazandı. Nijeryalı öğrenci Silas Adekunle de, geliştirdiği oyun robotu ile robot teknolojisinin ilerlemesine katkı sağlıyor.

RUANDA

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği iç çatışmalarla anılan ve bugün “Afrika’nın İsviçresi” konumuna yükselen Ruanda ise Silikon Vadisi ile gündemde. 2 milyar dolarlık bütçeyle başkent Kigali’de, 70 hektarlık arazi üzerinde inşa edilecek inovasyon kenti, dünya çapında üniversiteler, teknoloji şirketleri, biyoteknoloji firmaları ve ticaret merkezlerine ev sahipliği yapacak.

UGANDA

Uganda hükümeti ve Makerere Üniversitesi tarafından işletilen Kiira Motors şirketi, teknoloji alanında yeni bir adım attı ve saatte yaklaşık 140 kilometre hıza çıkabilen hibrit motorlu sedan bir araç geliştirdi. Afrika’nın ilk güneş enerjili otobüsünü ve elektrikli otomobilini üretmeyi başaran şirket, test sürüşlerinin ardından sedan araç için seri üretime başlayacak.

ETİYOPYA

Afrika Boynuzu’ndaki Etiyopya, uydu teknolojisini geliştirmek için Çin ile teknoloji transfer ve iş birliği anlaşması imzaladı. Addis Ababa Üniversitesi Uzay Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Başkanı Solomon Belay Tessema’a göre, Çin’den fırlatılacak ve Etiyopya’dan kontrol edilecek uydu, ülkenin uzay teknolojisine katkı sağlayacak.

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GÜNEY AFRİKA

İngiliz-Hollanda ortaklığındaki Shell ise ilk elektrikli araç dolum istasyonunu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde test edeceğini duyurdu. Şirket, küçük ölçekli bir başlangıç yapmayı ve gelen taleplere karşılık elektrikli araç istasyonlarını arttırmayı hedefliyor.

  • Türk firmalarından destek
  • 65 milyondan fazla abonesi olan Etiyopya merkezli Ethio Telekom ise teknolojisini geliştirmek için Türk Telekom iştiraki Argela ile önemli bir iş birliğine imza attı. İmzalanan anlaşma kapsamında Afrika’nın en büyük mobil operatörlerinden Ethio Telekom, şebeke performansını arttırmak için Argela’dan destek alacak. Yüzde 100 Türk mühendisliği ve teknolojisiyle geliştirilen sistem ile Afrika’nın telekominikasyon ve uydu sistemleri alanındaki kalkınmasına destek olunması hedefleniyor.
  • Olumsuz imaja kırmızı kart
  • Türkiye’de eğitim gören Afrikalı öğrenciler, ‘Olumsuz Afrika imajına kırmızı kart çıkarıyoruz’ kampanyası kapsamında, İstanbul’un tarihi ve turistik semti Sultanahmet’te vatandaşa ve yabancı turistlere Afrika ile ilgili sorular sordu. Sorulara, “Açlık, yoksulluk, kuraklık, zenci, vahşi hayvanlar, terör ve kara kıta” cevabı verenlere ‘kırmızı kart’ gösterildi. Bu soruya ‘Fransa ve sömürgecilik’ cevabını veren katılımcılar ise “kırmızı kart” yemekten kurtuldu.

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