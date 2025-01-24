Ahmed Şara'dan terör örgütü PKK'ya net mesaj: Türkiye'ye yönelik tehdide müsaade etmeyiz

Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, terör örgütü PKK/YPG'ye tepki göstererek, Türkiye'yi tehdit eden gruplara topraklarımızda izin vermeyiz.1 dedi.

Şara, PKK/YPG’nin ülkesindeki varlığına karşı net mesajlar verdi. Türkiye ile aynı çizgide olduklarını belirten Şara, terör örgütüne yönelik tutumlarını sert bir şekilde açıkladı.

Şara, yabancı silahlı grupları istemediklerini ve özellikle Türkiye’yi tehdit eden oluşumlara Suriye topraklarında izin vermeyeceklerini vurguladı.

"Türkiye'ye yönelik tehdide müsaade etmeyiz"

Bu konuda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Biz yabancı silahlı grupları istemiyoruz. Özellikle Türkiye’yi tehdit eden grupları kabul etmemiz mümkün değil. İstanbul’daki, Ankara’daki patlamayı PKK/YPG yaptı. Türkiye’ye yönelik bir tehdide topraklarımızda müsaade edemeyiz. Oradaki Arap ve Kürt aşiretler de PKK/PYD’yi istemiyor. Kan dökülmesini istemiyoruz. Türkiye de durumu yakından izliyor. Türkiye sınırını korumak için elimizden geleni yapacağız.”

Türkiye ve Erdoğan’a teşekkür

Suriye’deki yeni yönetimin lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye’ye verdikleri destek için teşekkür etti. Şara, Erdoğan’ın insani bir duruş sergilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ve Erdoğan, mecbur olmadıkları halde, sadece masumların yanında durmak için bize karşı insani bir konum aldı. Sayın Erdoğan’ın yaptıklarını tarih yazacaktır. Suriye halkı her zaman Türkiye’nin yanında olacaktır ve bu desteği unutmayacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Şara, kendisini Suriye’ye davet ettiğini, yakın zamanda da Türkiye’ye veya Suudi Arabistan’a ziyaret planladıklarını açıkladı.

"Yaptırımlar kaldırılsın"

Ahmed Şara, Suriyelilere ülkelerine dönme çağrısında bulunurken, uluslararası toplumdan da Suriye’ye uygulanan yaptırımları kaldırmasını talep etti.







