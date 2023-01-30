Aidiyeti bilinmeyen SİHA'lar'dan Deyrizor'daki terörist grupların konvoyuna saldırı

PKK/PYD’nin Suriye’deki petrol ticaretini yapan şirketi deşifre oldu. Terör örgütü, işgal ettiği Rumeylan ve Deyrizor’da çıkardığı petrolü yabancı şirketlere satıyor. Bunda ‘Cezire Petrol Şirketi’ kilit rol üstleniyor. Petrolü pazarlamak için görüşmeler yapan şirketin yöneticisi ise eski PYD Eş Başkanı Şahoz Hasan. Şam yönetimi, BM’ye gönderdiği mektupta ABD ve PKK’yı Suriye petrolünü çalmakla suçlamıştı.