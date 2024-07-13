Aileler yok oldu

Dokuz ayı aşkın süredir Gazze'de büyük vahşetler işleyen işgalci İsrail ordusu, bir yandan Hamas ile ateşkes ve esir takası görüşmelerini sürdürürken diğer yandan katliamlarına devam ediyor. Bir hafta önce Gazze şehir merkezindeki Tel el-Hava mahallesi ve Sanayi Caddesi'nde kara harekatı başlatan işgal ordusu, dün bölgeden çekilirken geride yıkım ve ölüm bıraktı. Bazı ailelerin tamamen öldürüldüğü saldırı sırasında işgal askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin cesetleri sokaklarda bırakıldı. Birçok ev işgalciler tarafından yıkılırken bölgede tarif edilemez bir yıkım meydana geldi. İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, ateşe verdikleri evlerde arama kurtarma çalışmaları yapmak isteyen Sivil Savunma Ekiplerini engellemeye çalıştı.

CESETLER SOKAKLARDA

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Örgütü tarafından yapılan açıklamada, işgal ordusunun çekilmesinin ardından arama kurtarma ekiplerinin Tel el-Hava Mahallesi ve Sanayi Caddesi'nde çalışmalara başladığı bildirildi. Açıklamada, şimdiye kadar sokaklarda ve evlerin içinde kalmış 60 ceset bulduğu aktarılırken, bazı cesetlerin parçalanmış, bazılarının da yanmış halde olduğu kaydedildi. Ekipler, İsrail askerleri tarafından öldürülmüş aynı aileden üç kişiyi enkaz altından çıkardıklarını belirtirken ölü sayısının çok daha fazla olabileceğini ve bazı ailelerin tümüyle öldürüldüğünü ifade etti.

ÇEKİLMEDEN ÖNCE YAKIP YIKTILAR

Sivil savunma ekipleri, işgalci İsrail ordusunun sebep olduğu yıkıma ilişkin de bilgi verirken Tel el-Hava Mahallesi ve Sanayi Caddesi'nde işgalcilerin yıktığı binaların oluşturduğu enkazlar yüzünden saldırıda zırhlı araçların kullanılmadığı bilgisini verdi. Ekipler, İsrail askerlerinin bölgeden çekilmeden önce çok sayıda evi ateşe verdiğini ve yine çok sayıda binayı da yıktığını belirtti. El-Cezire'ye konuşan bazı görgü tanıkları, İsrail askerlerinin çekilirken bazı Filistinlileri infaz ettiğini de söyledi.

KESKİN NİŞANCILAR FİLİSTİNLİLERİ VURUYOR

İsrail ordusu, geçtiğimiz hafta Gazze şehir merkezine broşürler atarak sivillerden bölgeyi boşaltmalarını istemişti. Saldırılar öncesi kentten çıkmaya çalışan siviller güvenli bir yer bulamamaları nedeniyle Tel el-Hava Mahallesi çevresindeki Maliye ve El-Ezher kavşaklarında toplandı. Sivil Savunma Ekipleri, İsrail ordusunun mahalleden çekilirken bölgeye keskin nişancı konuşlandırdığını belirtirken mahalleye dönmek isteyen Filistinlilere keskin nişancılar tarafından ateş açıldığını ve bazı Filistinlilerin öldürüldüğünü kaydetti.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Tel el-Hava Mahallesi'nde büyük bir vahşet işleyen İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Gazze'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını dün de sürdürdü. İşgal ordusu, güneydeki Refah ve Han Yunus'un yanı sıra, kuzeydeki Mağraka, orta kesimdeki Nusayrat Kampı ve Gazze kent merkezine yönelik top ateşi, hava saldırıları ve tank ateşi saldırılarını düzenledi.

Ak Deniz'de konuşlu İsrail savaş botları da bombardımanlara katılırken en az 10 Filistinlinin daha bu saldırılarda öldüğü bildirildi. İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik soykırımı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri öldürdüğü Filistinli sayısı 38 bin 500'e yaklaşırken yaralı sayısı 89 bine ulaştı. Gazze'deki resmi kaynaklar, en az 10 bin Filistinlinin ise kayıp olduğunu ve ölü olarak kaydedilemediğini ifade ediyor. Bombardımanlar yüzünden Gazze'nin yüzde 85'inden fazlasının ise yıkıldığı belirtliyor.

TEL EL-HAVA İLK DEĞİL

İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Gazze'de kara harekatına başladığı Kasım 2023'ten beri Tel el-Hava'daki katliama benzer çok sayıda katliam gerçekleştirdi. Aralık ayında Cibaliye Kampı'na kara harekatı düzenleyen İsrail ordusu burayı yerle bir etti. Nisan ayında Han Yunus'ta kara harekatı düzenleyen İsrail kuvvetleri, buradaki Nasır Hastanesi'nde yüzlerce Filistinliyi infaz ederek toplu mezarlara gömmüştü. İsrail ordusu son olarak Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği harekatın ardından sokaklara dağılmış onlarca ceset bırakarak çekilmişti. Mahalle, afet bölgesi ilan edilmişti.











