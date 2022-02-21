Air France yarınki Paris-Kiev uçuşlarını iptal etti

Lapid, Rusya'ya uygulanacak yaptırımlara İsrail'in de katılması ihtimaline ilişkin \"Rusya ile güvenlik koordinasyonu ve iyi ilişkileri korumaya arzuluyuz ancak bu konuyu değerlendirmemiz gerekiyor.\" şeklinde konuştu.<br><br>İsrail hükümetinin Rusya ve Ukrayna'daki Yahudi nüfusunu önemsediğine dikkati çeken Lapid, bu değerlendirmenin öneminin İsrail karar mekanizmasında olduğunu vurguladı.<br><br>\"Durumumuz bir dereceye kadar Baltık ülkelerine benziyor.\" diyen Lapid, Rusya'nın Suriye'deki varlığı ve çıkarlarına işaret ederek,\"Bizim tüm amaç ve gayeler için Rusya ile sınırlarımız ve Suriye ile sınırlarımız var.\" ifadelerini kullandı.