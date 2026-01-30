AJet İstanbul ve Ankara aktarmalı yurt dışı seferlerinde indirim kampanyası başlattı

Şirketin açıklamasına göre, AJet, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Türk cumhuriyetlerinden Kuzey Afrika'ya sefer yaptığı 30 ülkeyi kapsayan uçuş kampanyasıyla dünyayı birbirine bağlıyor.

Bugünden itibaren 9 Şubat Pazartesi saat 23.59'a kadar satışta kalacak indirimli biletler, 12 Mart'a kadar olan seyahatlerde kullanılabilecek.