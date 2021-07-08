Dünya Akıllara durgunluk veren olay Tuvalete düşürdüğü telefonu almak isterken canından oldu
AVRUPA

Akıllara durgunluk veren olay: Tuvalete düşürdüğü telefonu almak isterken canından oldu

Ukrayna’da tuvalet deliğine düşen telefonunu almaya çalıştığı sırada düşen 16 yaşındaki kız çocuğu, zehirlenerek hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Akıllara durgunluk veren olay: Tuvalete düşürdüğü telefonu almak isterken canından oldu
Tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isteyen 16 yaşındaki kız zehirlenerek öldü.

Ukrayna’nın Odessa Bölgesi’nde 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonun kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Odessa Polis Merkezi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 16 yaşındaki kız çocuğunun tuvalet deliğine düşürdüğü telefonunu almaya çalıştığı sırada deliğe düştüğü aktarıldı. Açıklamada, deliğe düşen kızın saatlerce orada mahsur kaldığı ifade edilirken, kızın zehirlenerek hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kızın başına gelen olay, Ukrayna Ceza Kanunu’nun 115. Maddesi gereğince "Talihsiz kaza" olarak değerlendirildi.

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