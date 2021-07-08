Akıllara durgunluk veren olay: Tuvalete düşürdüğü telefonu almak isterken canından oldu

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Tezgahı 500 liraya kurdu: Tosuncuk tutuklanarak cezaevine gönderildi

Çiftlik Bank’ın ‘Tosuncuk’ lakaplı kurucusu Mehmet Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde ‘Çiftlik Bank’ın temelini 500 lira ile attığını anlatan Aydın, “Çiftlik Bank’ı oyun olarak kurdum. 1 ayda 30 bin lira kazandım. 4 ayda gelirlerim artınca şirketi kurdum” dedi. 75 bin yıla kadar hapsi istenen Aydın’ın, Çiftlik Bank ile ilgili verdiği bilgiler şu şekilde: “Bursa’da şirket kurdum. 2016’da da kiraladığım çiftliğe hayvan alarak üretim yapmaya başladım. Üye sayısı ve bayiler artınca İnegöl’de ikinci bir çiftlik daha açtım. Manisa’da 7 milyon liraya aldığım tavuk çitliğine 14 milyon lira yatırım yaptım.”