Akkuyu dünyada manşet: Büyük bir milli proje

Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk taze yakıtın getirilmesi ile Türkiye seçimleri uluslararası medyanın manşetlerinde geniş yer buldu. Akkuyu'nun resmen 'nükleer santral' statüsüne kavuştuğu törene, Türkiye ve Rusya liderleri video konferans yöntemiyle katıldı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçirdiği rahatsızlığın ardından ilk kez Akkuyu Nükleer Santrali açılışında göründüğünü bildiriyor. Erdoğan'ın iki gün boyunca programlarını iptal ettiğini hatırlatan AP, video konferans görüntüsünde 69 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nın yanında kabine üyeleri ve siyasi müttefiklerinin bulunduğu notunu paylaştı.

Bloomberg haber ajansı da 'Erdoğan rahatsızlığı sonrası ilk kez göründü' başlığını tercih etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nükleer santral töreninde video konferans yöntemiyle konuştuğunu kaydeden Bloomberg, Türk liderin bazı programlarını iptal ettiğini hatırlattı.

Ticari işbirliğini derinleştirme mesajı

Al Jazeera, 'Erdoğan, Putin'e Türk nükleer santralinde yardımları için teşekkür ediyor' başlığıyla sunduğu haberde Türk ve Rus liderlerin törenden önce yaptığı telefon konuşmasını okurlarına aktardı. Akkuyu'nun Rus Rosatom şirketi tarafından inşa edildiğini hatırlatan televizyon, Erdoğan ve Putin'in nükleer santralin yanı sıra Karadeniz tahıl anlaşması ve Ukrayna'daki durumu da ele aldığını yazdı.

Türk ve Rus liderlerin Akkuyu açılışına online katıldığını dile getiren BBC, öncesinde gerçekleşen telefon görüşmesinde Ankara ve Moskova'nın ekonomik ve ticari işbirliğinin derinleşmesi için anlaşmaya vardığını vurguladı.





Erdoğan'ın iki gün boyunca seçim kampanyalarında yer almadığını ve dinlendiğini belirten CNN International, perşembe günü öğleden sonra Akkuyu'nun açılışında görünen Türk lidere Rusya lideri Putin'in de video konferans yöntemiyle eşlik ettiğini bildirdi. Öncesinde yapılan telefon görüşmesinin detaylarını veren CNN, Putin'in Erdoğan'a en iyi dileklerini ilettiğini aktardı. CNN International'a göre Türkiye modern tarihinin belki de en önemli seçimine gidiyor.

'Erdoğan ve Putin Türkiye'nin ilk nükleer santralinde işbirliğini memnuniyetle karşıladı

Amerikan The Wall Street Journal, 'Kremlin, Rus nükleer güç deviyle küresel etkisini genişletiyor' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Haberde, "Rusya'nın atom enerjisi devi Rosatom, ABD ve Türkiye gibi müttefikleri de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde iş yapıyor" denildi.

Latin Amerika haber ajansı La Prensalatina 'Erdoğan ve Putin, Türkiye'nin ilk nükleer santralinde işbirliğini memnuniyetle karşıladı' derken, liderlerin Akkuyu'daki törene video konferans yoluyla katıldığını bildirdi.

'Çerçevede: Erdoğan, televizyondaki sağlık sorunundan iki gün sonra tekrar televizyonda' başlığını tercih eden Euronews, Cumhurbaşkanı'nın Rus mevkidaşı Putin'le birlikte canlı yayına çıktığını yazdı. Milliyet'te yer alan habere göre, Euronews, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sandık başına gittiğini belirtip Erdoğan'ın bir seçim kampanyasının tam ortasında olduğunu vurguladı.









The Moscow Times, 'Putin ve Erdoğan, Rusya'nın Türkiye'de inşa ettiği nükleer santrali açtı' başlıklı haberinde Kremlin'in açıklamalarına yer verdi, Putin'in memnuniyetini dile getirdi.

Türk nükleer santrali neden bu kadar önemli?

Rus internet sitesi news.ru'nun başlığı, 'Erdoğan ve Putin Akkuyu'yu açtı - Türk nükleer santrali neden bu kadar önemli?' oldu. Rosatom yetkilisi Oleg Muratov, şirketin Rusya, Belarus ve ABD dışındaki bir nükleer enerji santraline ilk kez III+ nesil reaktörler kurduğu bilgisini verdi. Muratov, III+ nesil reaktörlerin Fukuşima faciası sonrası güvenlik gereksinimlerini tamamen karşıladığının altını çizdi.

'Büyük bir milli proje'

Fransız radyosu Rfi'nin başlık tercihi ise, 'Rosatom'un inşa ettiği nükleer santral Türkiye'de açılıyor' şeklindeydi. Radyo, nükleer santralin Erdoğan tarafından 'büyük bir milli proje' olarak nitelendiğini bildirdi.





Rus resmi haber ajansı Ria, Akkuyu projesinin daha önce duyurulan programa göre hayata geçirildiğini aktardı. Ajansa konuşan Rosatom CEO'su Alexei Likhachev, Ukrayna işgali nedeniyle Moskova'yı hedef alan yaptırımlara rağmen nükleer santralin şirket tarafından Türk ortaklarla planlandığı gibi inşa edildiğini söyledi.











